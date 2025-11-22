Srbija

SNEG U NOVOM SADU: Zabelelo se na isti dan kao prošle godine

V.N.

22. 11. 2025. u 15:23

PRAVI zimski prizor obradovao je danas Novosađane.

СНЕГ У НОВОМ САДУ: Забелело се на исти дан као прошле године

Foto: Tanjug

Iriški venac, popularno izletište i deo grada, osvanuo je pod snežnim pokrivačem, pretvarajući celo okruženje u scenu dostojnu najlepših zimskih bajki.

Drveće, kuće, putevi i automobili – sve je prekriveno belim snegom, što je stvorilo spektakularnu zimsku idilu za stanovnike "Srpske Atine". 

Osim uživanja u estetici, mnogi su Novosađani primetili i jednu vrlo važnu, praktičnu stvar: putevi su, uprkos snegu, i dalje "prohodni".

Ova snežna čarolija idealan je poziv svim Novosađanima da iskoriste vikend za uživanje u svežem vazduhu i jedinstvenom zimskom pejsažu.

(Telegraf)

