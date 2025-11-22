SNEG U NOVOM SADU: Zabelelo se na isti dan kao prošle godine
PRAVI zimski prizor obradovao je danas Novosađane.
Iriški venac, popularno izletište i deo grada, osvanuo je pod snežnim pokrivačem, pretvarajući celo okruženje u scenu dostojnu najlepših zimskih bajki.
Drveće, kuće, putevi i automobili – sve je prekriveno belim snegom, što je stvorilo spektakularnu zimsku idilu za stanovnike "Srpske Atine".
Osim uživanja u estetici, mnogi su Novosađani primetili i jednu vrlo važnu, praktičnu stvar: putevi su, uprkos snegu, i dalje "prohodni".
Ova snežna čarolija idealan je poziv svim Novosađanima da iskoriste vikend za uživanje u svežem vazduhu i jedinstvenom zimskom pejsažu.
(Telegraf)
Preporučujemo
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)