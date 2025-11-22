NEUGODNI DANI ZBOG VODE SU PROŠLOST: Priča Milice Vidaković iz zrenjaninskog naselja Bagljaš
Kao i svi njeni sugrađani i stanovnici mesta u okolini Zrenjanina, Milica Vidaković, koja sa porodicom živi u najmnogoljudnijem gradskom naselju Bagljaš, dve decenije je pokušavala da pronađe model smanjenja troškova vode za piće u domaćinstvu.
- Silne smo pare dali za kupovinu vode za piće i kuvanje iz balona, nabavku prečistača i gorivo kada smo balone punili u Sremskim Karlovcima - započinje priču Milica, koja sa suprugom i dva sina živi na četvrtom spratu zgrade, koja nema lift.
To što u zgradi nema lifta usko je povezano sa decenijskim problemom vode, jer nije bilo jednostavno svakodnevno nositi balone od šest litara uz stepenice, a za kuvanje i piće bilo je potrebno bar dva balona dnevno, a jedanaestogodišnji i dve godine mlađi sin treniraju košarku i to su bili dodatni troškovi, koji su iznosili oko četiri hiljade samo za vodu iz prodavnice, uz račun komunalnog preduzeća za tehničku vodu i kanalizaciju, što je porodicu na mesečnom nivou koštalo oko šest hiljada dinara.
- Koristili smo i prečistač, ali filter koji mora često da se menja nije bio baš jeftina stavka, u blizini zgrade je i eko česma, ali opet je problem bio donositi vodu - nastavlja Milica, uz napomenu da ne želi nikakvu medijsku promociju i da je njena priča iskrena, jer ne želi da gleda unazad i neugodne dane, a ispravna i prečišćena voda sada teče kroz vodovodne cevi i stiže do svih domaćinstava u Zrenjaninu.
- U prvi mah nismo verovali gledajući u bokal sa vodom, bistrom i belom, ali su sve sumnje brzo odbačene i sada kuvam i svakodnevno koristimo svi u kući vodu iz česme - dodaje Milica, uz olovku i papir i jasnu računicu, da će i sa najavljenom višom cenom uštede svakako biti, jer umesto kupovine 150 litara vode mesečno, za šta je potrebno izdvojiti oko tri i po hiljade, sada će za višu cenu na racunu, imati dvadeset kubnih metara čiste vode i plaćati kompletan račun zrenjaninskom JKP Vodovod i kanalizacija, a da će pri tom svakog meseca porodici ostajati čak i nešto novca za druge sitnije troškove.
