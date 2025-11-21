GRAD LOZNICA SMANJIO LISTU ČEKANJA: Dve vaspitne grupe plus u Lipničkom Šoru
U OSNOVNOJ školi „Sveti Sava“ u Lipničkom Šoru, gradonačelnica Loznice, Dragana Lukić, u društvu državnog sekretara u Ministarstvu o brigu o porodici i demografijuveć, Đorđem Dabićem, predala je na upotrebu dve prostorije za vrtić, za dve vaspitne grupe mališana, njih 47, koji će, uz dosadašnju jednu grupu, boraviti u njima.
Preuređene prostora koštalo je 5, 2 miliona do čega je država, preko resornog ministarstva, dala dva miliona dinara, a 3,2 miliona dinara gradska vlast.Državni sekretar Dabić je naglasio da je „Loznica odličan primer kako odgovorno radi i, kako se, zajedničkim snagama i razumevanjem, republičke i lokalne vlasti, rešavaju vitalne potrebe, posebno ovakve koje se tiču najmlađih“.
Grad Loznica sufinansira i boravak u jednom privatnog vrtiću, koji ispunjava potrebne uslove, pa je lista čekanja, sa novim grupama u Lipničkom Šoru, smanjena za 90, a na njoj je se, sada, nalazi 190 mališana.Gradonačelnica je pozvala i druge sugrađane, koji spreme valjane uslove za vrtiće, po da se jave. Istakla je da grad, pored dva najsavremenija obdaništa, naredne godine planira, prvo projektovanje, a potom i izgradnju još jednog vrtića, kako bi nestale liste čekanja.
