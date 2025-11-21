NA TERITORIJI ČAČKA NOVA DOMAĆINSTVA PRIKLJUČENA NA SISTEM "GUŠAVAC" Zdrava voda i za Bresnicu

ZAHVALjUJUĆI zajedničkim ulaganjima Čačka, resornog Ministarstva i JKP "Moravac", posle decenija čekanja, stanovnici Bresnice će dobiti stabilno snabdevanje zdravom vodom za piće, što predstavlja najveće ulaganje u vodosnabdevanje ovog kraja tokom više minulih decenija.

Foto GU Čačak

U Bresnici su tokom prethodnih dana urađena 53 nova priključka na vodosistem "Gušavac", a do kraja godine očekuje se još oko 100.

Predstavnici lokalne samouprave obišli su domaćinstvo Mijailović u Bresnici, jedno od onih koja su nedavno dobila priključak na vodu.

- Još tokom leta najavljeno je da će prvi korisnici biti priključeni do kraja godine, što je i realizovano. Tokom prethodnih dana urađena su 53, a do početka 2026. očekujemo još oko 100 priključaka na vodosistem "Gušavac", jer je lokalna samouprava, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbedila 70, dok su preko JKP "Moravac" izdvojena dodatna tri miliona dinara. I, izgrađeno je 27,5 kilometara mreže, uz rezervoar od 60 kubika, koji je već testiran i pušten u funkciju. U toku su završni radovi na crpnoj stanici, pa će uskoro biti raspisana i nova javna nabavka, vredna 20 miliona, kojom će se do kraja naredne godine omogućiti izgradnja još 8,5 kilometara mreže i 150 novih priključaka - istakao je pomoćnik gradonačelnika Čačka, Miloš Stevanić, koji je u Bresnici posetio posetio domaćinstvo Mijailovića.

Direktor JKP "Moravac", Srđan Bošković, precizira da pomenuti sistem trenutno obezbeđuje oko 30 litara vode u sekundi, što je dovoljno za Mrčajevce, Katrgu, Bresnicu, delove Bečnja, Donje Gorevnice i Ostre.

- Grad je obezbedio 9,5 miliona dinara za bušenje dva nova bunara u Kukićima i Mrčajevcima. Očekujemo da će u narednoj godini ovi bunari omogućiti još veće količine vode, pa više neće biti bojazni od nestašica tokom sušnih perioda - zaključio je Bošković.