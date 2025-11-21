Srbija

OKRUGLI STO: Poziv udruženjima građana i verskim zajednicama

Dušanka Novković

21. 11. 2025. u 10:14

VELIKO GRADIŠTE - Obaveštavaju se udruženja građana, crkve i verske zajednice, da će u ponedeljak 24. novembra, od 10.30, biti održan okrugli sto u zgradi SO Veliko Gradište.

ОКРУГЛИ СТО: Позив удружењима грађана и верским заједницама

D.N.

Na okruglom stolu razmotriće se definisanje uslova, merila, kriterijuma za javni poziv za dodelu budžetskih sredstava i način učešća, kao i za kontrolu programa. Takođe, biće predstavljen nacrt javnog poziva na koji se mogu dati mišljenja, predlozi i sugestije.

