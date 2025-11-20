Srbija

„TROJKOM“ DO RECILAŽNOG OTPADA : U subotu u Petrovaradinu „Ekološki turnir u basketu „tri na tri“

Slobodan Bajić

20. 11. 2025. u 13:36

EKOLOŠKI turnir u basketu „tri na tri“, koji okuplja predstavnike društveno odgovornih kompanija i promoviše ekološki angažman i fizičku aktivnost, biće održan u Petrovaradinu, u sportskoj hali u subotu, 29. novembra u 10 časova.

„ТРОЈКОМ“ ДО РЕЦИЛАЖНОГ ОТПАДА : У суботу у Петроварадину „Еколошки турнир у баскету „три на три“

Promo

Ekipe u sastavu od četvoro zaposlenih, takmiče se prema FIBA pravilima, kao i u šutiranju „trojki“, a kompanija koja donese najviše reciklažnog otpada tokom turnira, dobiće prestižnu titulu "EKO pobednika".

- Ideja je da kroz sport podstaknemo društvenu odgovornost, da inspirišemo kompanije i njihove zaposlene na više fizičke aktivnosti, ali i na jačanje ekološke svesti- kaže Sanja Minić, osnivačica ekološkog košarkaškog turnira.- U protekle četiri godine uspeli smo da prikupimo više od dve tone reciklažnog otpada, što govori o ogromnoj posvećenosti naših učesnika u očuvanju životne sredine. Turnir je događaj koji okuplja cele porodice. Na terenu je sportsko nadmetanje, ali na tribinama vlada prava porodična atmosfera, uz navijanje, smeh i iskreno uživanje u sportskom duhu.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije
Srbija

0 0

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije

Na desetoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Vranja i komandant štaba dr Slobodan Milenković, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, a na osnovu zaključka štaba, zbog izlivanja reke Južna Morava, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja

20. 11. 2025. u 16:33

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!