„TROJKOM“ DO RECILAŽNOG OTPADA : U subotu u Petrovaradinu „Ekološki turnir u basketu „tri na tri“
EKOLOŠKI turnir u basketu „tri na tri“, koji okuplja predstavnike društveno odgovornih kompanija i promoviše ekološki angažman i fizičku aktivnost, biće održan u Petrovaradinu, u sportskoj hali u subotu, 29. novembra u 10 časova.
Ekipe u sastavu od četvoro zaposlenih, takmiče se prema FIBA pravilima, kao i u šutiranju „trojki“, a kompanija koja donese najviše reciklažnog otpada tokom turnira, dobiće prestižnu titulu "EKO pobednika".
- Ideja je da kroz sport podstaknemo društvenu odgovornost, da inspirišemo kompanije i njihove zaposlene na više fizičke aktivnosti, ali i na jačanje ekološke svesti- kaže Sanja Minić, osnivačica ekološkog košarkaškog turnira.- U protekle četiri godine uspeli smo da prikupimo više od dve tone reciklažnog otpada, što govori o ogromnoj posvećenosti naših učesnika u očuvanju životne sredine. Turnir je događaj koji okuplja cele porodice. Na terenu je sportsko nadmetanje, ali na tribinama vlada prava porodična atmosfera, uz navijanje, smeh i iskreno uživanje u sportskom duhu.
