Srbija

JAČANJE DIREKTNIH KONTAKATA: Unapređenje bilateralnih odnosa sa Kazahstanom

Игор Митић
Igor Mitić

20. 11. 2025. u 12:59

Počasni konzul Kazahstana na jugu Srbije Kristina Stojanović održala je niz sastanaka sa poslovnim svetom u toj zemlji.

ЈАЧАЊЕ ДИРЕКТНИХ КОНТАКАТА: Унапређење билатералних односа са Казахстаном

foto: privatna arhiva

Ona se sastala i sa ambasadorom Srbije u Kazahstanu Vladimirom Jovićem i dogovorila organizovanje izložbi i stručnih seminara za predstavnike poslovnog sektora dveju zemalja.

Posebna pažnja posvećena je trgovinsko-ekonomskoj saradnji Kazahstana i Srbije odnosno jačanju direktnih kontakata i promociji obostrano korisnih projekata.

Sedište Konzulata Republike Kazahstan je u Predejanu kod Leskovca, a delovanje počasnog konzula Kristine Stojanović, vlasnice poznatog motela u ovom mestu, obuhvata Jablanički i Pčinjski okrug.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije
Srbija

0 0

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije

Na desetoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Vranja i komandant štaba dr Slobodan Milenković, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, a na osnovu zaključka štaba, zbog izlivanja reke Južna Morava, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja

20. 11. 2025. u 16:33

Politika
Tenis
Fudbal
VODITELJKI ZATVORENO OKO: Baš je strašno, baš me boli (FOTO)

VODITELjKI ZATVORENO OKO: "Baš je strašno, baš me boli" (FOTO)