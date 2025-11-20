JAČANJE DIREKTNIH KONTAKATA: Unapređenje bilateralnih odnosa sa Kazahstanom
Počasni konzul Kazahstana na jugu Srbije Kristina Stojanović održala je niz sastanaka sa poslovnim svetom u toj zemlji.
Ona se sastala i sa ambasadorom Srbije u Kazahstanu Vladimirom Jovićem i dogovorila organizovanje izložbi i stručnih seminara za predstavnike poslovnog sektora dveju zemalja.
Posebna pažnja posvećena je trgovinsko-ekonomskoj saradnji Kazahstana i Srbije odnosno jačanju direktnih kontakata i promociji obostrano korisnih projekata.
Sedište Konzulata Republike Kazahstan je u Predejanu kod Leskovca, a delovanje počasnog konzula Kristine Stojanović, vlasnice poznatog motela u ovom mestu, obuhvata Jablanički i Pčinjski okrug.
Preporučujemo
OPREZ KROZ KLISURU: Česti odroni na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Raške
20. 11. 2025. u 16:35
SVETSKI DAN DETETA: Razdragano u Bambiju
20. 11. 2025. u 14:56
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)