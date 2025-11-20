JAČANJE DIREKTNIH KONTAKATA: Unapređenje bilateralnih odnosa sa Kazahstanom

Počasni konzul Kazahstana na jugu Srbije Kristina Stojanović održala je niz sastanaka sa poslovnim svetom u toj zemlji.

foto: privatna arhiva

Ona se sastala i sa ambasadorom Srbije u Kazahstanu Vladimirom Jovićem i dogovorila organizovanje izložbi i stručnih seminara za predstavnike poslovnog sektora dveju zemalja.

Posebna pažnja posvećena je trgovinsko-ekonomskoj saradnji Kazahstana i Srbije odnosno jačanju direktnih kontakata i promociji obostrano korisnih projekata.

Sedište Konzulata Republike Kazahstan je u Predejanu kod Leskovca, a delovanje počasnog konzula Kristine Stojanović, vlasnice poznatog motela u ovom mestu, obuhvata Jablanički i Pčinjski okrug.