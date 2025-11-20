Srbija

ZA DODELU OPŠTINSKIH STIPENDIJA U PARAĆINU: Produžen rok za prijavljivanje

Зорана Рашић
Zorana Rašić

20. 11. 2025. u 10:26

PRVOBITNI rok za prijavljivanje sudenata i srednjoškolaca za stipendije iz budžeta opštine Paraćin za školsku 2025/2026. godinu produžen je do 1. decembra, saopštila je ta lokalna samouprava.

Fot: Z. Rašić

To je ujedno i rok za sve koji su podneli nepotpunu dokumentaciju da je dopune.

Grad na Crnici i ove godine će stipendirati 60 studenta na budžetu od druge godine studija sa prosečnom ocenom najmanje 8,5, četiri „brucoša“ koji su bili đaci generacije u paraćinskim srednjim školama i desetoro odličnih srednjoškolaca koji su dobitnici nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima.

Visina studentske stipendije je 9.000 dinara, a učeničke 6.000. Prijave se podnose na pisarnici Jedinstvenog upravnog mesta (JUM).

