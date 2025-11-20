Srbija

ZELENA EKO BUDUĆNOST BANATSKOG KARAĐORĐEVA: Osnovci prvi u Srbiji

Bogoljub Grujić

20. 11. 2025. u 09:04

Ekološkim performansom pod nazivom  Zajedno za zelenu budućnost, u sportskoj dvorani osnovne škole Nikola Tesla u Banatskom Karađorđevu, mestu u opštini Žitište, obeležen je uspeh učenika ove škole koji su osvojili prvo mesto u Srbiji, na takmičenju Ekoopština za 2025. godinu.

ЗЕЛЕНА ЕКО БУДУЋНОСТ БАНАТСКОГ КАРАЂОРЂЕВА: Основци први у Србији

A. Amižić

 Ekološkim performansom pod nazivom  Zajedno za zelenu budućnost, u sportskoj dvorani osnovne škole Nikola Tesla u Banatskom Karađorđevu, mestu u opštini Žitište, obeležen je uspeh učenika ove škole koji su osvojili prvo mesto u Srbiji, na takmičenju Ekoopština za 2025. godinu.

Na pomenutom konkursu, učenici iz Banatskog Karađorđeva predstavili su projekat Bio bašte, u cilju prečišćavanja otpadnih voda iz domaćinstva.
 
- Ovo lepo priznanje,  potvrđuje da u našoj opštini rastu generacije koje razumeju važnost ekologije i brige o sredini u kojoj živimo - istakla je Ivana Martinović, predsednica opštine Žitište, koja je u društvu predstavnika ambasade Francuske u Beogradu, prisustvovala performansu koji su izveli učenici osnovne škple Nikola Tesla.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije
Srbija

0 0

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA: Zasedao štab za vanredne situacije

Na desetoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Vranja i komandant štaba dr Slobodan Milenković, doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, a na osnovu zaključka štaba, zbog izlivanja reke Južna Morava, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja

20. 11. 2025. u 16:33

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o Mi smo cigani, najjači smo najjači!

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"