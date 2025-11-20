ZELENA EKO BUDUĆNOST BANATSKOG KARAĐORĐEVA: Osnovci prvi u Srbiji

Ekološkim performansom pod nazivom Zajedno za zelenu budućnost, u sportskoj dvorani osnovne škole Nikola Tesla u Banatskom Karađorđevu, mestu u opštini Žitište, obeležen je uspeh učenika ove škole koji su osvojili prvo mesto u Srbiji, na takmičenju Ekoopština za 2025. godinu.

Na pomenutom konkursu, učenici iz Banatskog Karađorđeva predstavili su projekat Bio bašte, u cilju prečišćavanja otpadnih voda iz domaćinstva.

- Ovo lepo priznanje, potvrđuje da u našoj opštini rastu generacije koje razumeju važnost ekologije i brige o sredini u kojoj živimo - istakla je Ivana Martinović, predsednica opštine Žitište, koja je u društvu predstavnika ambasade Francuske u Beogradu, prisustvovala performansu koji su izveli učenici osnovne škple Nikola Tesla.