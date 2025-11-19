NOVA POMOĆ PENZIONERIMA: Počela distribucija paketa
U okviru drugog kruga ovogodišnje podela pomoći penzionerima i osobama u stanju socijalne potrebe na području Leskovca ponovo je pripremljeno oko 32.000 paketa sa osnovnim životnim namirnicima koji se distribuiraju preko Saveta mesnih zajednica.
Ovu pomoć već su preuzele mesne zajednice sa područja Grdelice i Vučja, Pečenjevca, Brestovca i Manojlovca i drugih sela na ovom području, dok će u toku sedmice biti nastavljena podela paketa i u ostalim naseljenim mestima, kao i u gradskim mesnim zajednicama.
Za ovogodišnju nabavku 64.000 paketa iz gradskog budžeta je izdvojeno skoro 104 miliona dinara i ona se sprovodi dva puta godišnje.
