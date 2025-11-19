Srbija

NOVA POMOĆ PENZIONERIMA: Počela distribucija paketa

Игор Митић
Igor Mitić

19. 11. 2025. u 14:13

U okviru drugog kruga ovogodišnje podela pomoći penzionerima i osobama u stanju socijalne potrebe na području Leskovca ponovo je pripremljeno oko 32.000 paketa sa osnovnim životnim namirnicima koji se distribuiraju preko Saveta mesnih zajednica.

foto: GU Leskovac

Ovu pomoć već su preuzele mesne zajednice sa područja Grdelice i Vučja, Pečenjevca, Brestovca i Manojlovca i drugih sela na ovom području, dok će u toku sedmice biti nastavljena podela paketa i u ostalim naseljenim mestima, kao i u gradskim mesnim zajednicama.

Za ovogodišnju nabavku 64.000 paketa iz gradskog budžeta je izdvojeno skoro 104 miliona dinara i ona se sprovodi dva puta godišnje.

