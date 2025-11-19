Srbija

SVE SLUŽBE NA TERENU I SPREMNE DA REAGUJU: Obilne padavine prepunile jarkove, kanale i korita reka u Leskovcu

Игор Митић
Igor Mitić

19. 11. 2025. u 14:17

Na području Leskovca, u relativno kratkom vremenskom periodu, palo je više od 45 litara kiše po metru kvadratnom što je donelo probleme žiteljima većeg broja naseljenih mesta.

СВЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРЕНУ И СПРЕМНЕ ДА РЕАГУЈУ: Обилне падавине препуниле јаркове, канале и корита река у Лесковцу

foto: Grad Leskovac

Usled izlivanja atmosfereske vode iz jarkova i kanala došlo je do sporadičnog plavljenja podruma, pomoćnih objekata i dvorišta pojedinih kuća i poljoprivrednog zemljišta na širem području grada. Potrebe za reakcijom nadležnih, u toku prošle noći, bilo je na više od 15 lokacija. Najkritičnije je bilo u Velikom Trnjanu i Rudaru, na području Porečja, odnosno u Kukulovcu, Slavujevcu, Drvodelji...

Nadležni su u toku dana intervenisali i na području Dobrotina, Grajevca i Čifluka Nakrivanjskog, kao i u Predejanu gde je proradilo i klizište koje ugrožava objekte i infrastrukturu. Usled obilnih padavina došlo je i do porasta vodostaja Veternice, Južne Morave i Jablanice, do granice redovne odbrane, a pod pritiskom padavina, koje su se slile sa okolnih brda, su i svi kanali namenjeni zaštiti od poplava.

U centru Leskovca ovog puta nije bilo većih problema, kao ni u Vinarcu i Donjem Stopanju gde je, pre nepune dve sedmice, došlo do poplava zbog obilne kiše koja je, kao i sada, pala u kratkom vremenskom periodu.

Iz gradskog Sektora za vanredne situacije poručuju da se trenutno prati situacija oko svih reka. Ona se procenjuje kao kritična, posebno u kontekstu novih obilnih padavina koje se najavljuju za petak i subotu, pa se situacija može menjati iz sata u sat. Ističu da je zemlja prezasićena vodom i da to, zbog blata, dodatno usložnjava pristup kanalima i jarkovima. Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na otklanjanju posledica, prate situaciju odnosno reaguju tamo gde je to neophodno.

foto: Grad Leskovac

Građani su pozvani na oprez i pažnju, a u slučaju potrebe upućeni su na predstavnike mesnih zajednica, nadležne gradske službe, kao i na pripadnike leskovačke Vatrogasno-spasilačke službe.


 

