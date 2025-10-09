BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA: Traže izvođača za uklanjanje potencijalno opasnog drveća
POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Parking servis“ pokrenulo je javnu nabavku za poslove održavanja zelenih površina na putnom zemljištu na području Požarevca i Kostolca.
Vrednost nabavke procenjena je na 1,7 miliona dinara. Između ostalog, radovi će obuhvatiti ručno uklanjanje šiblja i sečenje drveća za koje se utvrdi da predstavlja potencijalnu opasnost za bezbedno odvijanje saobraćaja.
