Srbija

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA: Traže izvođača za uklanjanje potencijalno opasnog drveća

Dušanka Novković

09. 10. 2025. u 10:42

POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Parking servis“ pokrenulo je javnu nabavku za poslove održavanja zelenih površina na putnom zemljištu na području Požarevca i Kostolca.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА: Траже извођачa за уклањање потенцијално опасног дрвећа

D.N.

Vrednost nabavke procenjena je na 1,7 miliona dinara. Između ostalog, radovi će obuhvatiti ručno uklanjanje šiblja i sečenje drveća za koje se utvrdi da predstavlja potencijalnu opasnost za bezbedno odvijanje saobraćaja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 0

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

FARSKA Ostrva i Crna Gora ukrštaju koplja na "Torsvoluru" u četvrtak uveče (20.45), u meču koji bi mogao značajno uticati na borbu za plasman u narednu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Obe selekcije traže treću pobedu u kampanji, ali dok domaćin dočekuje meč u naletu samopouzdanja, gosti iz Podgorice su u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

09. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU