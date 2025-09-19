Srbija

STOŽER KULTURNOG NASLEĐA: Autorsko vođenje kroz izložbu u kraljevačkom muzeju

Goran Ćirović

19. 09. 2025. u 11:32

Autorsko vođenje dr Tatjane Mihailović kroz izložbu „Diskretni heroj baštine: Milorad Miki Mihailović, istoričar umetnosti i direktor Narodnog muzeja Kraljevo“ održaće se u Galeriji Narodnog muzeja Kraljevu, u utorak, 23. septembra, sa početkom u 18 sati.

СТОЖЕР КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА: Ауторско вођење кроз изложбу у краљевачком музеју

G.Šljivić

Autorsko vođenje otvara vrata Muzeja iz vremena Milorada Mihailovića, istoričara umetnosti, kustosa Umetničke zbirke kraljevačkog muzeja i direktora ove ustanove od 1979. do 1995. godine.

Izložba ukazuje na ključna mmesta Mihaiolovićevog stručnog i naučnog fokusa i rada - od razvoja likovne scene Kraljeva i naučnih projekata sa Institutom za istoriju umetnosti u Beogradu, preko uređivanja časopisa „Naša prošlost“, do neumorne borbe za novu muzejsku zgradu čija je prva faza rekonstrukcije završena 1995. godine kada je svečano otvorena nova Galerija.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)