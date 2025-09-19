STOŽER KULTURNOG NASLEĐA: Autorsko vođenje kroz izložbu u kraljevačkom muzeju
Autorsko vođenje dr Tatjane Mihailović kroz izložbu „Diskretni heroj baštine: Milorad Miki Mihailović, istoričar umetnosti i direktor Narodnog muzeja Kraljevo“ održaće se u Galeriji Narodnog muzeja Kraljevu, u utorak, 23. septembra, sa početkom u 18 sati.
Autorsko vođenje otvara vrata Muzeja iz vremena Milorada Mihailovića, istoričara umetnosti, kustosa Umetničke zbirke kraljevačkog muzeja i direktora ove ustanove od 1979. do 1995. godine.
Izložba ukazuje na ključna mmesta Mihaiolovićevog stručnog i naučnog fokusa i rada - od razvoja likovne scene Kraljeva i naučnih projekata sa Institutom za istoriju umetnosti u Beogradu, preko uređivanja časopisa „Naša prošlost“, do neumorne borbe za novu muzejsku zgradu čija je prva faza rekonstrukcije završena 1995. godine kada je svečano otvorena nova Galerija.
