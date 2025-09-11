KNJIŽEVNI KONKURS: Rok za slanje radova 15. oktobar
KUČEVO - Narodna biblioteka „Stevan Raičković“ u Kučevu raspisala je drugi konkurs za nagradu „Zlatni stih“ za najbolji neobjavljeni pesnički rukopis na srpskom jeziku.
Rok za slanje rukopisa je 15. oktobar, dok će se ime pobednika objaviti tokom novembra, a uručenje nagrade krajem decembra. Nagrada se sastoji od diplome, objavljivanja rukopisa u izdanju kučevačke biblioteke i 30 primeraka objavljene knjige.
