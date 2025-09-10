IZLETIŠTE SISEVAC DOBILO MONOGRAFIJU: Predstavljanje knjige Stojadina Tomića u Paraćinu

Srbija

Zorana Rašić

10. 09. 2025. u 14:53

OSNOVNA muzička škola „Milenko Živković“ biće u petak, 12. septembra, domaćin književne večeri na kojoj će biti predstavljena knjiga o poznatom paraćinskom izletištu Sisevac, sve popularnijem u Srbiji.

ИЗЛЕТИШТЕ СИСЕВАЦ ДОБИЛО МОНОГРАФИЈУ: Представљање књиге Стојадина Томића у Параћину

Foto: Z. Rašić

Organizatori promocije su paraćinska Narodna biblioteka "Dr Vićentije Rakić" i NB "Resavska škola", a autor monografije je publicista Stojadin Tomić, rođen u ovom prelepom kraju paraćinske opštine.

Ova knjiga je već bila predstavljena javnosti u Sisevcu 10. avgusta, dok je druga promocija namenjena sugrađanima, poznavaocima i ljubiteljima izletišta koji tada nisu bili u prilici da dođu.

Promocija je zakazana od 19 sati.

