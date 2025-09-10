IZLETIŠTE SISEVAC DOBILO MONOGRAFIJU: Predstavljanje knjige Stojadina Tomića u Paraćinu
OSNOVNA muzička škola „Milenko Živković“ biće u petak, 12. septembra, domaćin književne večeri na kojoj će biti predstavljena knjiga o poznatom paraćinskom izletištu Sisevac, sve popularnijem u Srbiji.
Organizatori promocije su paraćinska Narodna biblioteka "Dr Vićentije Rakić" i NB "Resavska škola", a autor monografije je publicista Stojadin Tomić, rođen u ovom prelepom kraju paraćinske opštine.
Ova knjiga je već bila predstavljena javnosti u Sisevcu 10. avgusta, dok je druga promocija namenjena sugrađanima, poznavaocima i ljubiteljima izletišta koji tada nisu bili u prilici da dođu.
Promocija je zakazana od 19 sati.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)