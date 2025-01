„BANATSKI JORDAN“ SPOJIO SUNARODNIKE: Za časni krst plivali Srbi iz Bele Crkve i Rumunije (FOTO)

JEDINO međunarodno bogojavljensko plivanje za časni krst 31. put je održano na reci Neri, koja predstavlja prirodnu granicu između sela Vračev Gaj, u opštini Bela Crkva, i rumunskog Sokolovca, koji pretežno nastanjuju Srbi.

Foto: Tamara Gojković

Uz sasluženje mitropolita banatskog Nikanora sa srpske strane i mitropolita budimskog i administratora temišvarskog Lukijana sa rumunske, ova brza planinska reka je na trenutak postala „banatski Jordan“, u koji je uskočilo 20 hrabrih momaka – 16 sa srpske i četiri sa rumunske strane.

U neverovatnim uslovima do krsta je prvi doplivao Goran Batori (19), kom je to bilo treće učešće. On je svetinju vratio u Srbiju, kako bi vladika Nikanor, prema naizmeničnoj tradiciji, sledeće godine krst bacio u reku.

O bezbednosti plivača brinuli su članovi Kluba za podvodne aktivnosti „Bela Crkva“, koji su preko uskog rečnog korita razapeli sigurnosni konopac, u slučaju da brza Nera povuče nekog od plivača.