OD BANJE DO KOŠEVA - 160 DINARA: Od 10. janura naplaćuje se vožnja novom deonicom Moravskog koridora

Posle tronedeljne besplatne vožnje novootvorenom deonicom Moravskog koridora, od Koševa kod Kruševca do Vrnjačke Banje, puštene u saobraćaj 22. decembra, novi cenovnik naplate putarina na snagu će stupiti 10. januara.

G.Šljivić

Tako će puna putarina za vožnju automobilom novom deonicom auto-puta, od naplatne rampe Vrnjačka Banja do naplatne rampe Koševi, u dužini od 30 kilometara, koštati 160 dinara, od Vrnjačke Banje do Trstenika 60, od Trstenika do stanice Koševi 110, od Velike Drenove do Vrnjačke Banje 120, a od Trstenika do Velike Drenove 70 dinara.

Za punu putarinu od Beograda do Vrnjačke Banje treba izdvojiti 1.120 dinara, od rampe Niš istok 670, dok će od naplatne stanice Kruševac istok do prestonice srpskog turizma vožnja auto-putem koštati 200 dinara.