GRADONAČELNIK KRAGUJEVCA NIKOLA DAŠIĆ: Žrtvuje se obrazovanje čitave generacije da bi se na silu ispunio par ekselans politički cilj manjine

GRADONAČELNIK Kragujevca Nikola Dašić izjavio je da su blokade prosvetnih institucija prevršile svaku meru.

- Žrtvuje se obrazovanje čitave jedne generacije da bi se na silu ispunio par ekselans politički cilj manjine. Kao nikada do sad sva sredstva su dopuštena. Od žestokog prosipanja žuči na svakog ko drugačije misli, preko onlajn zlostavljanja, do pretnji smrću legitimno izabranom predsedniku države i članovima njegove porodice - izjavio je Dašić.

On kaže da se to se najbolje vidi na izglasavanju blokada rada fakultetima kad vidna manjina od ukupnog broja studenata sprovodi svoje odluke kroz takozvane „plenume“, gde je cilj rušenje uticaja legitimno izabranih studentskih parlamenata.

- Sledeći korak biće promena sastava tih parlamenata i instaliranje aktivista u strukture istih. Ogromna većina studenata, čija želja je da polože ispite, nauče što je više moguće i naprave od sebe stručne ljude u svojim oblastima, izbegava da se pojavi na tim odlučivanjima jer će doživeti salvu uvreda, zvižduka, pretnji, baš kao što su to doživeli oni koji su se među prvima izjasnili protiv blokade. Onlajn i oflajn. U suštini naša budućnost (a studenti to svakako jesu) je agresivno izložena teroru manjine. Tome dodatno pomaže i deo profesorskog kadra koji ne želi profesionalno da razdvoji lične političke aspiracije od svojih stručnih pozicija na fakultetima - ističe Dašić.

Navodi da zna da će sada neko reći da studenti imaju pravo da iskažu svoj stav.

- Naravno da imaju, ali... Pod jedan, čiji je to stav, jer su svi zahtevi u međuvremenu ispunjeni? Koliko vidim čeka se na formiranje novih stavova i zahteva. Ko ih formira? Pod dva, da li je normalno i legitimno da se većini studenata ne omogući pohađanje nastave i polaganje ispita? Duboko sam uveren da su većinski studenti, bili za blokade ili ne, na fakultetima sa ciljem da steknu svoje diplome. Međutim ne svi, kao što ni u moje vreme nisu bili svi. Zar na jednom fakultetu u Kragujevcu proteste ne vodi upravo mladi čovek koji je već treću godinu za redom brucoš. Lično mislim da se u ovom slučaju radi o stvaranju neke karijere, ali ona svakako nije akademska - kaže on.

- Da ne ulazim previše u dublju pozadinu čitavog tog pokreta, ima onih koji se time bave i koji su svakako kompetentniji da govore na tu temu, ali je očigledan modus operandi poznatih međunarodnih fondacija i takozvanih grupa za pritisak čiji se potpis mogao naći u svakoj dosadašnjoj obojenoj revoluciji ili arapskom proleću. Ne mogu da se pomirim sa tim da neko i dalje na moju zemlju gleda kao na banana državu. Srbija to svakako nije - ističe gradonačelnik Kragujevca.

Kaže da ono što je opskurno i duboko pogrešno, i to na tako visokom nivou da je rečnikom pristojnog čoveka teško objasniti, to je primena istih metoda u srednjim školama.

- Naravno, reći će da se pozivi na protest upućuju samo maturantima koji su punoletni, a eto slučajno i mlađa deca žele da prate svoje starije kolege. Zloupotreba dece u političke svrhe je van svake pameti! U eri borbe za očuvanje dece od targetiranja na internetu, došli smo do toga da se sada javno targetira svako dete koje ne bi izašlo na blokade i da se krši jedno od osnovnih dečijih prava - pravo na obrazovanje. Na đačkim viber grupama se raspravlja o tome da li bi bilo lepo protestvovati u vreme geografije ili istorije jer tada nastavnici pitaju. Sa punim pravom mogu da kažem da su deca obmanuta i bez skrupula uvučena u nešto o čemu ne znaju gotovo ništa. Nije im ni vreme da to znaju. I ovde, uz potpuno zadržavanje prava svakom nastavniku ili direktoru škole da ima i iskaže svoja lična politička uverenja, jedan deo istih zloupotrebljava svoju profesiju i izvodi decu u školska dvorišta u vreme nastave bez saglasnosti roditelja. Onu decu za koju je profesionalno obavezan da ih uči i štiti upravo od ovakvih stvari i pojava - navodi Dašić.

Kaže da će proći vreme, rokovi i prilike.

- Možda će opozicone stranke dobiti koji plus više tamo gde im je to potrebno, ali će učenici i studenti imati mnogo više minusa, nadonada i gorak ukus u ustima da su izmanipulisani, iskorišćeni i na kraju ostavljeni. Ne bih voleo to da osete, ali nažalost poznajem one koji se iza ove mladosti kriju. Podsetiću, Srpska napredna stranka je smenila prethodni režim na izborima, bez ijednog značajnog medija na svojoj strani i bez zloupotrebe bilo kojih ranjivih kategorija. Iza nas te 2012. godine nije ostao nijedan propušten ispitni rok, nijedan propušten đački čas, nijedna iscrtana ili upropašćena fasada i nijedan iščupan mikrofon. Duboko žalim i želim da tužilaštvo i sudovi što pre pronađu i osude sve krivce do jednog za užasnu nesreću koja se dogodila u Novom Sadu. Ipak, ovde se radi o flagrantnoj zloupotrebi tragedije u korist par ekselans političkog cilja manjine. Normalan čovek to vidi, to razume i zna da Srbija nije banana država - zaključuje Dašić.