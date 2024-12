VREMENSKA PROGNOZA RADIVOJA KOMAZECA, ČUVENOG "SIVAČKOG KOLJČICKOG" Sneg stiže za praznike

NOVA 2025. stiće će nam u belom, jer ćemo najzad za doček imati sneg - prognozira meteorolog-amater Radivoj Miško Komazec, prozvan "Sivački Koljčicki", jer u predviđanju vremena koristi metode legendarnog Borisa Koljčickog i, po ugledu na njega, pravi grafikone zasnovane na brižljivom zapisivanju atmosferskih prilika tokom čitave godine, a oslanja se i na narodna verovanja vezana za crkvene praznike.

foto Z. R.

- Jače zahlađenje, sa jutarnjim temperaturama od minus tri i četiti, te dnevnim od plus dva i tri stepena počeće 27. decembra, kad će severoistočni vetar doneti sneg i ponovo pahuljama prekriti sam prelazak iz stare u novu godinu - najavljuje Komazec, čija se prognoza za decembar, u krugu od oko 400 kilometara od Sivca što, osim većeg dela Srbije obuhvata i deo Mađarske i Hrvatske, do pred Svetog Nikolu, ostvarila u više od 90 odsto.

Komazec, inače poljoprivredni tehničar, predviđanjem vremenskih (ne)prilika bavi se od 2000, otkad svakodnevno meri temperature i vlažnost vazduha, prati kretanja vetra i beleži sve atmosferske pojave - od padavina do magle, mraza, grmljavine i svih drugih pojava na zemlji i na nebu. Od ljudi po salašima prihvatio je narodno predanje da se vreme može predvideti za celu godinu, ako se zapišu sva atmosferska kolebanja od 25. decembra do 7. januara, jer se veruje da tih 12 dana - od katoličkog do pravoslavnog Božića - zapravo predstavljaju 12 meseci.

- Kakav će biti januar 2025. pokazaće 25. decembar ove godine, ali se neka prognoza može dati i na osnovu statistike koju vodim već 24 godine, kao i po jesenjim verskim praznicima. Do Krstovdana, 27. septembra, iako su tog dana bila čak 33 stepena, odletele su laste, što je po narodnom verovanju predznak hladne zime koju su najavile i niske temperature na Aranđelovdan, 21. novembra. Prognoziram da će snega biti i prva četiri dana u januaru, kao i za pravoslavni Božić - zaključuje Komazec.

Korist DUGOROČNE prognoze "Sivačkog Koljčickog" postale su nezaobilazni orijentiri poljoprivrednicima u planiranju i obavljanju radova na njivama i u voćnjacima, a njegove grafikone, kao pomoć vozačima, koristi i Auto-moto savez Vojvodine.