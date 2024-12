GENERAL PAVKOVIĆ DOBIĆE MURAL: Ustanova kulture Ćuprija raspisala konkurs

U TOKU je konkurs ćuprijske Ustanove kulture za idejno rešenje i oslikavanje novog tematskog murala u tom gradu i to na temu lika generala Nebojše Pavkovića, koji je rodom iz okoline Ćuprije.

Foto: Fejsbuk/Ustanova kulture Ćuprija

Kako je istaknuto između ostalog u konkursu, pravo učešća imaju umetnici i umetnički kolektivi, a predlozi murala treba da budu u skladu sa nacionalnim značajem, delima i važnošću generala Pavkovića za savremenu nacionalnu istoriju.

- Dobrodošli su i predlozi koju se oslanjaju na istorijski, društveni ili kulturni kontekst Ćuprije i ovog dela Srbije. Posebno će biti uzeti u obzir predlozi koji mural tretiraju kao ambijentalnu celinu u skladu sa arhitektonskim i urbanističkim karakteristikama lokacije, imajući u vidu da će se nalaziti u neposrednoj blizini Trga sećanja na žrtve NATO agresije – navedeno je takođe.

Konkurs traje do kraja decembra, a svaki učesnik može da dostavi do tri predloga murala. Pobednički rad izabraće stručni žiri. Mural bi trebalo da bude realizovan u periodu od 20. februra do 20. marta naredne godine.

Novčana nagrada za autora izabranog rešenja je 330.000 dinara, uz obezbeđen materijal i pribor za rad.