SOKO SLETEO U MINI JUGOSLAVIJU: U Subotici obeležen nekadašnji Dan republike

Dan republike, 29. novembar, nekadašnji omiljeni praznik svih naroda i narodnosti bivše Jugoslavije, obeležen je u parku Mini Jugoslavije u Subotici, koji su pre više decenija osnovali lokalni Jugosloveni, gde je predstavljen još jedan simbol nekadašnje države – vojni avion Soko Jastreb.

Ovaj avion, ponos jugoslovenske avio-industrije, uspešno je postavljen u parku kao podsetnik na zajednička dostignuća nekadašnje države. Model Soko Jastreb NJ-21, proizveden 1975. godine u Mostaru, projektovan je u Žarkovu i predstavljao je značajno dostignuće u vojnoj industriji i simbol vojne moći SFRJ.

-Avion je stigao kod nas pre nekoliko meseci zahvaljujući uspešnoj logističkoj operaciji. Reč je o specijalnom modelu koji je korišćen za obuku pilota. U saradnji sa Muzejem vazduhoplovstva u Beogradu, koji nam je ustupio avion iz svog depoa, uspeli smo da ga dovedemo ovde i postavimo na pravo mesto – objašnjava Goran Gabrić, predsednik Četvrte Mini Jugoslavije.

Izbor datuma za postavljanje letelice nije slučajan, jer 29. novembar za mnoge koji se i dalje osećaju Jugoslovenima predstavlja dan koji će slaviti do kraja života.

-To nije dan bivše republike, već dan našeg života. Mi smo gradili Jugoslaviju i to je za nas bio najveći praznik. Danas obeležavamo njeno formiranje, i to ćemo nastaviti da radimo dokle god smo živi – ističe Blaško Gabrić, osnivač Mini Jugoslavije.

Tradicionalno, odavanje počasti bilo je posvećeno i Josipu Brozu Titu, doživotnom predsedniku SFRJ. Nekada se ovaj praznik obeležavao svečanim uručenjem ordena starijima i polaganjem pionirskih zakletvi najmlađih. Međutim, jedna tradicija koja je nadživela i državu i praznik jeste svinjokolj, koji nije izostao ni u parku Mini Jugoslavije, gde su se pekli domaći čvarci.

Ovaj jedinstveni događaj podsetio je na duh zajedništva, solidarnosti i zajedničkog nasleđa nekadašnje države, okupivši sve generacije koje s ponosom čuvaju sećanje na vreme koje je za njih predstavljalo mnogo više od jednostavnog datuma u kalendaru.