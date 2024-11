BEZ SAOBRAĆAJA DO 31. JANUARA: Rekonstrukcija ulica u Zaječaru, radovi će da traju dva meseca

ZBOG rekonstrukcije Jugovićeve ulice, Zaječarci neće moći da njome saobraćaju puna dva meseca. U toku i radovi na rekonstrukciji dela Ulice Nikole Pašića.

Foto: JKP Crnica

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Jugovićeve ulice, privremeno će u ovoj zaječarskoj ulici biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila.

Vozači ovom ulicom neće moći da voze od 25. novembra do 31. januara naredne godine.

U Zaječaru se trenutno rekonstruiše i Ulica Nikole Pašića i to u delu od Ulice 23. divizije do Čarapićeve. Saobraćaj će za sve vrste vozila na ovoj deonici biti obustavljen do 15. decembra.

Dok bude trajala privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će, navode nadležni, biti obeleženo saobraćajnim znacima.