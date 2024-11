ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

ŽABARI – U utorak, 12. novembra, izvodiće se radovi na mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Od 9 do 14 sati, struju neće imati deo Svinjareva prema Aleksandrovcu kod Žabara, kao i Kobilje Divan kod Malog Crnića. Na području opštine Petrovac na Mlavi, od 8.15 do 14.15 bez struje će biti Manastirica, od 8.30 do 14 zaselak Stamnička reka i od 10 do 15 trafo-oblast Slatina. U opštini Kučevo, od 7.45 do 14.45, sa mreže će biti isključeni Mala Bresnica i Mustapić, a od 10 do 15 Rakova bara i Rakobarski vis. Na području Požarevca, od 8 do 15 sati bez struje će biti deo Moravske ulice, a od 8 do 15 trafo-oblast Obilićeva. U periodu od 8 do 15, takođe na području Požarevca, na po sat vremena isključivaće se struja u trafo-oblastima: Neimar, Dunavska 2, Nemanjina 2, Jovana Šerbanovića 2 i Hajduk-Veljkova 1.