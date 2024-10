JOŠ ČETIRI KILOMETRA BICIKLISTIČKIH STAZA: Prekogranična saradnja sa Mađarskom, u okviru projekta "Opti bajk", mnogo znači Subotičanima

ZAHVALjUJUĆI trećem "Opti bajk" prekograničnom projektu sa Mađarskom, pored već izgrađenih bezmalo deset, Subotica će dobiti još više od četiri kilometra novih biciklističkih staza - 2.387 metara na Segedinskom putu u Bačkim vinogradima i 1.399 metara na Kanjiškom putu, na Paliću.

D. Novković

Projekt menadžer Akoš Ujhelji (u krugu) kaže da je u planu i izgradnja biciklističkog mosta na izlazu iz Hajdukova, trasa za dvotočkaše biće nastavljena skoro do Malih pijaca, do granice između Subotice i Kanjiže - uz postavljanje stajališta sa interakativnom tablom, tri servisne tačke, dva brojača biciklista, kao i izradu mobilne aplikacije sa turističkom ponudom. Podseća i da je ovdašnja lokalna samouprava, kroz tri projekta, do sada bespovratno dobila više od dva miliona evra.