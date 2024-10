DOM ZDRAVLJA KRAGUJEVAC : Pacijenti biraju najljubazniju medicinsku sestru ili tehničara

Dom zdravlja Kragujevac uskoro će, na osnovu glasova svojih pacijenata, proglasiti najljubazniju medicinsku sestru ili tehničara.

Foto : DZK

U svim objektima ove zdravstvene ustanove izložene su kutije u koje građani mogu da ubace listić na kome su upisali ime najljubaznije medicinske sestre ili tehničara.

- Medicinske sestre imaju ključni značaj u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. One su prve koje srećete kada dolazite u jednu zdravstvenu ustanovu, one pružaju informacije, zakazuju preglede, pružaju zdravstvenu zaštitu, reaguju u hitnim slučajevima. One pokazuju duh saosećanja i brige prema pacijentima u svakoj zdravstvenoj ustanovi, one su partneri u očuvanju Vašeg zdravlja, u pružanju zdravstvenih usluga, prvenstveno poštujući Vašu ličnost i poverenje koje nam ukazujete - poručuju iz kragujevačkog Doma zdravlja.

Dom zdravlja u Kragujevcu ima četiri ogranka, jednu zdravstvenu stanicu, 20 zdravstvenih ambulanti, od kojih je 17 seoskih i 3 izdvojena centralna objekta Službi. Više puta uzastopno proglašavan je za najbolje organizovan u gradovima sa preko 50.000 stanovnika u Srbiji.