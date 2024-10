U POŽAREVCU USVOJENA STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA PERIOD OD 2024. DO 2028. Ginu, a ne žele javnu raspravu

LEPA vest, o tome da je Požarevac dobio novu Strategiju bezbednosti saobraćaja za period od 2024. do 2028, ostala je u senci javne rasprave koja je prethodila usvajanju jednog od strateških dokumenata svake, pa i ovdašnje lokalne samouprave. Jer, nije učestvovao niko od građana, niti je dostavljena bilo kakva primedba ili sugestija.

D. Novković

Ipak, pomenuta Strategija i Akcioni plan za njeno sprovođenje usvojeni su tokom nedavne sednice Skupštine grada i u naredne četiri godine sledi njihova praktična realizacija.

A, na izradi ovako važnog dokumenta radila je grupa od šest saobraćajnih inženjera, predvođena rukovodiocem projekta Dragoslavom Kukićem. Najpre je urađena detaljna analiza stanja bezbednosti, koja je pokazala da je na području Požarevca u periodu od 2018. do 2022, u 1.976 udesa bilo 1.057 povređenih, od kojih je njih 17 preminulo. Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda bio je ljudski faktor, odnosno prebrza vožnja.

"Ležeći policajci" i statistika NEKI traže da postavimo što više takozvanih ležećih policajaca, što je tehnički neizvodljivo jer bi saobraćaj bio dramatično usporen. Pritom, udesi se ne dešavaju samo usled neprilagođene brzine, za koju su pomenuta ispupčenja na kolovozima najbolji "lek", već i zbog prekomerne upotrebe alkohola, na primer - kaže gradonačelnik Pavlović i podseća da je, po popisu iz 2022, na teritoriji Požarevca, Gradske opštine u Kostolcu i 25 okolnih sela bilo registrovano 23.473 putničkih i 2.045 teretnih vozila, uz još 552 motocikla i 540 mopeda.

- Uzimajući u obzir sve parametre, fokus strategije je na najugroženijim grupama, a to su mladi uzrasta od 15 do 30 godina, biciklisti, pešaci i osobe starije od 65 godina. Naš cilj je da na putevima uopšte ne bude smrtno stradale dece, uz smanjenje ukupnih društvenih i ekonomskih troškova saobraćajnih nezgoda za 50 odsto. Sve to do 2028. godine - istakao je Kukić.

Istovremeno, gradonačelnik Saša Pavlović podseća da je dobar deo ovog Akcionog plana lokalna samouprava i dosad realizovala, pre donošenja Strategije, a u prvom planu bile su zone oko škola i identifikacija ostalih rizičnih mesta.

- Do smanjenja saobraćajnih nezgoda nećemo doći samo usvajanjem ovog strateškog dokumenta, već i koordiniranim delovanjem svih institucija koje su vezane za bezbednost u saobraćaju - naglasio je prvi čovek Požarevca, ističući da u sprovođenje Strategije treba uložiti nešto više od 170 miliona dinara, raspoređenih na pet "stubova" bezbednosti.

Najveće sume predviđene su za postizanje veće bezbednosti puteva - 92 miliona - i za postizanje bezbednosti učesnika u saobraćaju - 48 miliona dinara.