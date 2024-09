KAMP MLADIH IZ RASEJANJA U VUKOVOM RODNOM SELU: Azbuku u srcu nose!

MINISTAR u Valdi Srbije, Đorđe Milićević, u pratnji domaćina, profesora Petra Gavrilovića, zamenika gradonačelnika Loznice, posetio je Kamp mladih iz dijaspore, koji je ugovoren u martu sa gradonačelnikom Loznice, Vidojem Petrovićem, i njegovim saradnicima.

foto V Mitrić

Mladi učesnici, sa svih meridijana, razogovarali su sa Milićevićem i Gavrilovićem, ističu da je rad u svakoj od radionica dragocen, zanimljiv, atraktivan i lep.Naglašavaju listom da su, pored ostalog, azbuku do te mere savladali, "sa nema toga što je može u njihovim životima da stavi na na marginu".

Ministar Milićević se zahvalio gradonačelniku Loznice, koji je, iz prve, prihvatio predlog da se kamp organizuje u Loznici.Petrović je svesrdno godinam,a podržavao i "Mobu" ,manifestaciju koja je okupljala naše mlade iz otadžbine i rasejanja na Soko gradu, kod Ljubovije, koju je, u ime SPC i Eparhije šabačke, ustanovio nedavno upokojeni episkop Lavrentije(Trifunović).

- Mladi, osim što uče i rade kroz radionice, njih oko 100, posećuju i kulturno-istorijske znamenitosti kojima je bogat Jadar -kaže Gavrilović. -Ovo je jako važno i zahvalni smo ministarstvu i ministru koji je prepoznao za ovo saborovanje naše mladosti iz rasejanja Vukov kraj.Izvesno je da će kamp, na radost svih nas, biti organizovan i naredne godine.Nama je boravak dece iz rasejanja i čast i zadovoljstvo.Likovna, književa i kaligrafska radionica su samo neke koje mladi pohađaju.

Ovo je, kako ističe profesor Gavruiilović, "sjajan primer kako se ostvaruju blistave veze nas iz otadžbine sa našim rasejanjem".Naredne godine očekuje se još više učesnika.

- Cilj naših poseta lokalnih samouprava je da podstaknemo da razmišljaju o svojim sugrađanima, koji žive van rodnog kraja, da li u regionu ili državama regiona -kazao je Milićević. -Sve su to naši ljudi, sve su to Srbi.Nastavićemo razgovore sa lokalnim samoupravama da, kao što je to i Vlada Srbije učinila ne inicijativu predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, da shvati šta su potencijali naših ljudi koji žive van Srbije i da zajedničkim snagamam naglasak na mlade, koji su budućnost, da li živeli u zemlji ili van nje.

Ove godine je bilo 18 kampova u 21 lokalnoj samoupravi.Kroz njih je prošlo 5000 mališana, rekao je Milićević, podsećajući da je ovo druga godina kako se organizuju i namera je da se sve to nastavi al i proširi.

- Zajednički imenitelj za sve njih je srpska država i srpska trobojka -poručio je Milićević. -Cilj je da njihovom srcu približimo još više Srbiju, da ih podstaknemo da uvek budu naši ambasadori, što i jesu, koji grade mostove prijateljstava između Srbije i država gde trenutno žive.Oni su, ovde, uvek svoji na svome.Moja molba je uvek -jezik, ćirilica, da slušaju roditelje i da nikada ne zaborave svoje korene. Znanje je moć.Da stalno unapređuju svoje znanje i da po rezultatima u školama tamo da žive da se što bolje ističu.Tako su naših najbolji ambasadori.