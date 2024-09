PRIREDBA ZA NOVE PREDŠKOLCE: Svečano i razigrano u paraćinskom pozorištu

DANAS je u paraćinskom pozorištu organizovan svečani prijem nove generacije predškolaca PU „Bambi“, uz priredbu koji su za njih pripremila deca sa svojim vaspitačima iz iste ustanove.

Foto: printskrin/paracin.rs

Ovakav svečani program priprema se svakog septembra za predškolce iz gradskih i seoskih grupa, a izvođača na sceni, pred prepunom salom roditelja i dece, bilo je tačno 126.

Kako objašnjava direktorka „Bambija“ Tamara Jeremić Todorović, u gradu ima šest grupa polaznika pripremnog predškolskog programa, a u selima ih je četrnaest. Nažalost, ove godine je nešto manje predškolaca, ukupno 340 u svim vrtićima u celodnevnom i poludnevnom boravku.

Uveliko se priprema i otvaranje novog vrtića u Popovcu, uz privođenje kraju radova na adaptaciji prostora.

Ovaj vrtić, koji je dobio naziv „Simba“, trebalo bi da bude u funkciji do kraja septembra. Njegov kapacitet je do 55 dece, a do sada ih je upisano 36 u tri vaspitne grupe – jaslenoj, mešovitoj i predškolskoj.