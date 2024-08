TERTNJACI IGNORIŠU ZABRANU: Oštećen stari most preko Ibra u Kraljevu

Zbog oštećenja starog mosta preko Ibra u centru Kraljeva, po nalogu inspekcijskih službi od sinoć je zabranjen saobraćaj preko ove ćuprije za sva teretna vozila teža od 3,5 tone.

G.Šljivić

Kako saznajemo, most nije statički ugrožen ali zbog oštećenja na betonu izazvanih i zubom vremena, i velikim opterećenjem, i pojačanim intenzitetom saobraćaja, kamioni i tertna vozila do daljeg će se preusmeravati na oblaznicu preko obližnje Ratine, dok se putnički saobraćaj, za sada, nesmetno odvija.

Ignorišući više nego jasnu i uočljivu saobraćajnu signalizaciju, vozači teških kamiona su, međutim, i danas tokom prepodneva nastavili da prelaze ovaj most o čemu najbolje svedoče fotografije našeg fotoreportera.

G.Šljivić

- Za njih znaci ne važe, a ne bi me čudilo da ubrzo i uklone zabranu kako „povlašćeni“ prevoznici ne bi morali da idu obilaznicom i tako „gube vreme“. Naravno, na mostu nema nikoga od nadležnih organa da ih sankcioniše – ljutito je komentsarisao jedan pešak kojeg smo zatekli na trotaru mosta.

Ovaj most, dugačak 149 metara, koji spaja naselje Ribnicu i centar grada sagrađen je sredinom prošlog veka i to od delova beogradskog mosta kralja Aleksandra preko Save. U međuvremenu, pored njega je 2008. sagrađen još jedan most preko kojeg se paralelno odvija saobraćaj iz centra Kraljeva prema Ribnici.