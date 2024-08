VANREDNA SITUACIJA U OPŠTINI SJENICA: Zadesila je katastrofalna suša - dvadesetak sela bez vode već dva i po meseca (FOTO)

SJENICU čija temperatura vazduha u zimskom periodu ponekad dostiže i 40 stepeni ispod nule, zadesila je katastrofalna suša.

Foto: I.H.

Zbog previsokih temperatura već 2,5 meseca su bez vode dvadesetak sela ove opštine. Presušila su sva mesta na kojima se napaja stoka, pa su prizori uginule stoke na pešterskim pašnjacima postali gotovo normalna pojava.

Foto: I.H.

Meštani naselja Crvsko, Doliće, Bioč, Ursule, Kladnica i drugih pešterskih sela ove opštine čekaju i do 15 dana na cisternu sa pijaćom vodom. Da problem bude veći, ova opština raspolaže samo sa jednom cisternom, koja od crpne stanice do mesta kojima je potrebna voda putuju čak i do 80 kilometara.

Finanskijska sredstva iz budžeta predviđena za snabdevanje goriva za ovu cisternu su već iscrpljena, pa je pitanje kako će se ubuduće ovi meštani snabdevati vodom, ukoliko se suša nastavi.

Foto: I.H.

Opština Sjenica se već obraćala za pomoć Okružnom štabu za vanredne situacije, ali još uvek nisu dobili nikakvu pomoć.