DVADESETAK SELA NEĆE IMATI STRUJU: Nastavljaju se redovni radovi na održavanju mreže

Dvadesetak leskovačkih i vlasotinačkih sela sutra neće imati struju, a do prekida u snabdevanju doći će zbog redovnih radova na održavanju mreže.

foto: I.Mitić

Najavljeni su radovi na godišnjoj reviziji trafostanice u Batulovcu zbog čega struju neće imati ni Konopnica, Skrapež, Stajkovce, Gložane, Prilepac, Orašje, Kukavica, Ladovica, Dadince, Gradište, Donja i Gornja Lopušnja, Ostrc, Samarnica, Ravna Gora, Kozare, Sejanica, Vilje Kolo i Kovačeva Bara.

Prekid u snabdevanju je najavljen za period od devet do 14 časova, dok će istog dana, zbog seče rastinja od devet do 11 časova, doći do prekida u snabdevanju potrošača i u leskovačkim ulicama: Alekse Nenadovića, od broja 11 do 36, Bojnička, od broja šest do 31, Bore Piksle, od broja pet do 94, Dubočica, od broja 97A do 107, Gligorija Diklića, Ive Andrića, Pustorečka 68 i Svetislava Stoiljkovića Ludajke.

Radovi će, u slučaju loših vremenskih uslova, biti odloženi.