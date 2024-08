POD KONAC DO 1. SEPTEMBRA: Pri kraju izgradnja atmosferske kanalizacione mreže u Ribnici

Aktuelnim asfaltiranjem završeno je oko 90 odsto radova na izgradnji atmosferske kanalizacione mreže u delu kraljevačkog naselja Ribnica započetih sredinom juna ove godine.

G.Šljivić

Preostalih deset odsto - instalacija postojećih crpnih stanica postavljenih u prvoj fazi izgradnje i asfalterski radovi, prema rečima izvođača, trebalo bi da budu završeni najkasnije do 1. septembra.

G.Šljivić

- Ukupna vrednost radova je 55 miliona dinara. U toku je druga faza, od samog recipijenta, od Ibra, preko kružnog toka, do svih slivnika, rešetki i svega što čini elemente atmosferske kanalizacije. Do sada je izgrađeno 310 metara i ostalo je još 46 do crpne stanice – kaže Marica Mijajlović, direktorka Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta u Kraljevu.

G.Šljivić Marica Mijajlović

Ona je podsetila da je Ribnica problematična kada se radi o atmosfersksoj kanalizaciji, tako da je veoma važno da novoizgrađena mreža ima dovoljno kapaciteta da primi veliku količinu vode prilikom jakih kiša.

- Svedoci smo klimatskih promena, više se ne dešava da kiša pada konstantno na čitavom području grada nego ogromna količina vode padne na jednom malom prostoru i tako dolazi do izlivanja – naglašava Mijajlovićka. - U Ribnici su nekada postojali prirodni kanali koji su zatvoreni, zacevljeni, građani su na svoju ruku odrađivali neke radove i izazvali konfliktne tačke. Sada će u ovom delu naselja taj problem biti rešen.