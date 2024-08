SAVREMENI KOLOSEK OD BEOGRADA DO BUDIMPEŠTE PRIBLIŽIĆE VRBAS SUBOTICI I NOVOM SADU Nova stanica za brzu prugu

IAKO se završava izgradnja nove železničke stanice u Vrbasu, na trasi brze pruge od Beograda do Budimpešta, u funkciji će ostati i stara u ovom gradu, jer će biti korišćena po rekonstrukciji regionalnog koloseka ka Somboru.

foto M. Glušac

Podsetimo, pre nekoliko godina ova trasa bila je predviđena za likvidaciju, ali je - zahvaljujući zajedničkom programu JP "Infrastrukture železnice Srbije" i resornog ministarstva - ipak odlučeno da opstane.

Stanica, koja će se na brzoj pruzi zvati "Vrbas Nova", podignuta je dva kilometra južnije od dosadašnje, glavne, u smeru Zmajeva. Na deonici brze pruge od Novog Sada do Subotice biće to jedna od tri nove stanice, uz one u Rumenki i Lovćencu.

- Vrbas je u sklopu izgradnje pruge Beograd - Budimpešta dobio i vijadukt dužine 1.465 metara, najveći od 58 objekata na deonici Novi Sad - Subotica. U septembru će biti testirana pruga na toj etapi, na kojoj bi do kraja godine voz trebalo da krene brzinom od 200 kilometara na sat - objašnjava predsednik Opštine u Vrbasu, Milan Glušac.

Kaže i da će ta saobraćajnica značajno unaprediti kvalitet života ovdašnjih ljudi i doprineti privrednom, ali i turističkom razvoju Vrbasa.

- Do Subotice ćemo stizati za pola sata, a do Novog Sada za 15 minuta, što je važno za sugrađane koji tamo rade, jer više neće morati da putuju automobilima. Neki ljude se zbog tog benefita već vraćaju iz Novog Sada, da ponovo žive u Vrbasu, a brzi voz će ojačati i naše veze sa bratskim opštinama u Mađarskoj - naglašava Glušac.

Mnogo brže nego dosad putovaće se i na relaciji od Vrbasa do Sombora, dugoj 52 kilometra, kojom su kompozicije - do juna 2022, kada su ukinuti zbog izgradnje brze pruge - mileli 30 kilometara na sat.

- Sada će ta pruga, od velikog značaja za industrijske objekte, ali i građane u Vrbasu, Kuli i Somboru, biti elektrifikovana i omogućiti brzinu od 120 kilometara na sat. Oni koji tako stignu do našeg mesta, moći će da nastave put Subotice ili Novog Sada, odnosno Beograda novom prugom, sa još većim brzinama - zaključuje Milan Glušac.

Raskršće VRBAS će biti i na pravcu brze drumske saobraćajnice, takozvanog "Osmeha Vojvodine", koji će povezati Bačku i Banat - od Bačkog Brega prema Mađarskoj, do Nakova na graničnom prelazu ka Rumuniji. - Uz moderne pruge, tako, postaćemo jedno od najvećih raskršća puteva u Srbiji - zadovoljan je Glušac.