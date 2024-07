ZABAVA ZA SVE: Više od 30 festivala u Srbiji tokom avgusta

TRADICIONALNI Dragačevski sabor trubača, Lav fest u Vrnjačkoj Banji, "Štrudlijada" u Novom Miloševu samo su neke od brojnih manifestacija u kojima mogu uživati posetioci u Srbiji tokom avgusta.

Festival trubača u Guči biće održana od 1. do 4. avgusta, a 2. avgusta počinje "Belmužijada" u Svrljigu, u okviru koje će gostima do 4. avgusta biti predstavljena tradicija i kulturno nasleđe svrljiškog kraja, kroz prikaze običaja, nošnju, muziku, narodne i izvorne instrumente, tradicionalna jela i specijalitete.

Prvog dana "Belmužijade" biće održan 14. Sabor gajdaša balkanskih zemalja.

Ljubitelji štrudle 2. avgusta mogu da posete "Štrudlijadu" u Novom Miloševu, i zabave se uz bogat kulturno-umetnički program i razna takmičenja.

Na Divčibarama biće održan 2. i 3. avgusta "Mountain Music Fest", uz nastupe Vojka V, Mileta Kekina, Artan Lili, Partibrejkers i drugih muzičara.

Takmičenje u pečenju rakije, savetovanje za voćare, tribine i prezentacije, proizvodi lokalnih proizvođača, ali i izlagači mehanizacije i hemije sve zainteresovane očekuje od 2. do 4. avgusta u okviru manifestacije "Šumadijski dani šljive" u Kragujevcu.

Manifestacija "Trstenik na Moravi", letnji festival koji slavi Moravu biće održan od 5. do 11. avgusta uz trku čamaca moravaca, koji se voze pomoću motke, na Moravi kod Trstenika.

Osim trke čamaca, organizatori najavljuju takmičenja u plivanju, ribolovu, čorbijadu, igre na vodi, a u večernjem programu održavaju se koncerti, pozorišne predstave, bebi maraton, karaoka takmičenje i razni programi za decu.

Oni koji se odluče da posete Sokobanju, od 6. do 8. avgusta mogu da isprate manifestaciju "Prva harmonika Sokobanja", jedan od najstarijih muzičkih festivala u Srbiji i prepoznatljiv simbol Sokobanje koji je prvi put održan pre 59 godina.

Festival elektronske muzike "Lavfest" u Vrnjačkoj Banji biće održan od 8. do 10. avgusta, a na tri bine nastupaće oko 60 izvođača.

Festival vetrenjača "Malomfestival" ove godine je zakazan za 8. avgust i trajaće dva dana u Oromu, a cilj ovogodišnjeg kako su najavili organizatori je da izbriše granice - svaku granicu, unutrašnju, međuljudsku i između država.

"Bodrog fest" u Bačkom Monoštoru 9. i 10. avgusta okuplja majstore za tradicionalne gurmanluke koji će za posetioce pripremati riblji paprikaš, perkelt, pečenu ribu, paprikaš od divljači, kao i mnogobrojne dezerte po kojima je nadaleko ovo selo poznato.

Festival balona, 7. po redu očekuje sve one koji od 9. do 11. avgusta posete Bagdalu u Kruševcu, a očekuje ih let nekoliko balona, pa tako i razgledanje grada kako i sama manifestacija nosi naziv "Kruševac kroz oblake".

"Eko Mjuzik fest" na prostoru Eko-rekreativnog centra u Bačkom Monoštoru održaće se 11. i 12. avgusta, a eminentne domaće i međunarodne organizacije realizovaće niz ekoloških aktivnosti za podizanje svesti o značaju Dunava.

Sabor violinista Srbije održaće se u Pranjanima od 18. do 20. avgusta i okupiće dokazane majstori violine, ali i darovitu decu koja su tek krenula stazama priznatih virtuoza violine. Organizatori najavljuju takmičarski deo mladih violinista i takmičenje majstora violine.

Vlasotince je domaćin "Vinskog bala" od 23. do 25. avgusta, a u okviru programa organizuje se izbor najboljeg vina i vinara, konkursi za pesme i karikature na temu vina, izbor za mis vinskog bala kao i plivanje za vinsko burence.

"Nušićijada" u Ivanjici biće održana od 23. do 25. avgusta, a ovaj kolažni festival, praznik humora i veselja, koji objedinjuje pozorište, film, muziku, ulična dešavanja u tri festivalska dana svakako će ponuditi puno razloga za smeh.

U tri festivalska dana, Ivanjica se preobražava u staru varoš s kraja 19. i početka 20. veka, a ovaj originalni koncept, utemeljen na građanskom duhu, kako navode organizatori, doveo je Nušićijadu na mapu evropskih festivala.

U Sremskoj Mitrovici 24. avgusta u Gradskom parku od 18 sati je Festival vina, na kome će biti predstavljena vina Gruzije.

U podgrađu Petrovaradinske tvrđave od 24. do 26. avgusta je "Festival uličnih svirača" koji okuplja u najvećoj meri muzičare ali i plesače, pozorišne trupe, performere, akrobate i predstavlja veliku umetničku radionicu na otvorenom gde su umetnici i publika ravnopravni učesnici.

Na binama kao i izvan bina na samim ulicama, u toku tri dana festivala nastupi preko 100 umetnika iz zemlje i inostranstva, a u programu učestvuju izvođači iz Srbije, regiona, Evrope, Amerike i drugih država.

Zaječarska gitarijada obeležiće poslednje dane avgusta, ljubitelji rok muzike od 29. do 31. avgusta moće da uživaju u takmičenju demo bendova i revijalnih nastupa poznatijih grupa.

Gastronomska manifestacija "Mudrijada Lunjevica" u Lunjevici kod Gornjeg Milanovca za posetioce 30. i 31. avgusta priprema prvenstvo u spremanju specijaliteta od belih bubrega, jedinstveno u svetu, čiji je idejni tvorac i glavni organizator bio Ljubomir Erović (1963—2019). Organizatori najavljuju bogat kulturno-umetnički program - muzičke grupe, pevače i svirače, igrače i umetnike.

Srednjovekovni festival "Medival Festival Beograd" očekuje one koji poslednje dane avgusta provode u Beogradu, i tradicionalno priprema viteški turnir i muziku koja odjekuje kroz vekove.

Posetioce na Donjem Kalemegdanu očekuje srednjovekovno selo, radionice starih zanata i veština (kovanje, kaligrafija, mozaik, saračka radionica i još nebrojeno mnogo drugih), igraonice za decu i odrasle, viteške borbe u oklopu, rekonstrukcija bitke, streličarski turnir, "džousting" (đustranje), jahanje konja, ali i srednjovekovni bazar, srednjovekovna i etno muzika i srednjovekovna plesna radionica.

Prva velika manifestacija u septembru je čuvena "Smederevska jesen", koja će biti održana od 5. do 8. septembra na Smederevskoj tvrđavi.

