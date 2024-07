REKONSTRUKCIJA OD MILIJARDU DINARA: Priprema se kapitalni projekat proširenja i adaptacije Kraljevačkog pozorišta

Potpisivanjem Ugovora sa Republičkom direkcijom za imovinu, Grad Kraljevo je krajem prošle godine dobio pravo svojine nad zgradom i pripadajućim zemljištem nekadašnjeg hotela, a današnjeg restorana „Pariz“ u čijem se sastavu nalazi i Kraljevačko pozorište.

G.Šljivić

Na taj način stekli su se uslovi da kapitalnim projektom rekonstrukcije kraljevački teatar, kao relevantan i ambiciozni akter pozorišnog života Srbije i stožer kulturnih dešavanja u gradu na Ibru, konačno dobije adekavatne prostorije i uslove za rad. Upravo o tome bilo je reči prilikom posete premijera Srbije Miloša Vučevića, ministra kulture Nikole Selakovića i ministra saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića ovoj uglednoj ustanovi kulture minulog vikenda.

- Premijer Vučević je prvi predsednik Vlade Srbije koji je posetio Kraljevačko pozorište i tom prilikom razgovarali smo o konkretnom investicionom ulaganju u ovu značajnu ustanovu i njenoj potpunoj revitalizaciji. Vraćanjem zgrade najpre u državno, a potom i u vlasništvo lokalne samouprave stvoreni su uslovi da se ovo pozorište proširi. Neophodno je izraditi projekat koji se procenjuje na vrednost od oko 42 miliona dinara, dok su radovi na njegovoj realizaciji procenjeni na ukupno devet miliona evra, dakle više od jedne milijarde dinara – rekao je Nikola Selaković, ministar kulture.

G.Šljivić

On je pozvao kraljevačku lokalnu samoupravu da se prijavi na konkursna finansiranja koja sprovodi Ministarstvo kulture kako bi se zajedničkim snagama obezbedila sredstva za izradu projekta.

- To se odnosi i na proširenje i na potpunu adaptaciju pozorišta kako bi sve ljude koji ovde vredno rade dodatno podržali u njihovom delovanju na jačanju ovdašnje kulturne scene – dodao je Selaković.

G.Šljivić

Kraljevačko pozorište osnovano je 1949. godine, dekretom tadašnjih vlasti, ali je već 1956. zajedno sa još desetak teatara širom Srbije dekretom i likvidirano. No, pozorišni život u Kraljevu nije zamro. Nastavljajući kontinuitet, na daske koje život znače kročili su amateri i to sve do 2001. godine kada je ovom pozorištu, odlukom odbornika lokalnog parlamenta ponovo vraćen - profesionalni status.

G.Šljivić

- Kraljevačko pozorište koje ove godine slavi jubilej, 75 godina postojanja, malo je po broju ljudi koji čine njegov kolektiv i glumački ansambl, ali veoma značajno po broju osvojenih priznanja i nagrada što ga svrstava u vrh profesionalnih teatara južno od Save i Dunava sa kontinuitetom trajanja – naglasio je ministar Kulture.