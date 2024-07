PALIĆ POSTAJE NEZAOBILAZNA TURISTIČKA DESTINACIJA: U razvoj turizma na Paliću Pokrajina uložila više od milijardu i po dinara

Zahvaljujući sredstvima Pokrajinske vlade u prethodnom periodu obnovljen je Vodotoranj, simbol Palića, uloženo je u otvaranje Akva parka, uređene su staze a punom parom se radi na sređivanju Vikend naselja.

foto: Pokrajinska vlada

-Pokrajinska vlada i Grad Subotica uložili su ogromna sredstva kako bi napravili jedan turistički potencijal, važan ne samo za Vojvodinu nego i za celu Srbiju. Raduje me što Akva-park dnevno poseti više od 700 posetilaca svih generacija i da se sada razmišlja šta je to što nedostaje Paliću a što bi doprinelo da se još više iskoristi njegov turistički potencijal. Uz tradicionalne manifestacije, treba raditi na kongresnom i kulturnom turizmu. Po nekim računicama, Pokrajinska vlada je, bez Akva-parka, u staze i ozelenjavanje uložila milijardu i po, možda i više, ali se ne zaustavljamo na tome, ima još divnih mesta koje treba rekostruisati to su na primer fontane, koje su zaštićene.Svakako dolazi vreme da se razmišlja o tome da Palić dobije jedan prestižan hotel. Cilj nam je da turisti ovde umesto jednog dana, borave makar dve noći – poručila je Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade, priliko današnjeg obilaska Palića. - Sačuvali smo Vodotoranj, koji predstavlja kulturološko i istorijsko nasleđe, simbol Palića, a ko god napravi selfi ispred njega je reklama za Palić i način da se popularizuje ova destinacija. Dolazak brze pruge sigurno će doprineti novim gostima.

Pokrajinska vlada je u prethodnom uložila mnogo novca u razvoj Palića na čemu su Subotičani itekako zahvalni.

-To su ogromna sredstva. Nebrojeno sam puta rekao da je Subotica jedan od najboljih primera funkcionisanja sva tri nivoa vlasti, a najbolji primer za to su upravo rekonstuisani Vodotoranj, pešačka staza na istočnoj obali i Akva-park – poručio je gradonačelnik Stevan Bakić. - Palić spada u top šest destinacija prve kategoriji u Srbiji, Pokrajinska vlada je to prepoznala. Radićemo na hotelskom turizmu, tražimo investitora za hotelski kompleks i to je jako važno za ovu destinaciju.