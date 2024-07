LEPOTE GORNJEG PODUNAVLJA UPOZNALI ČAMCIMA: Na Tromeđi održana druga regata

Udruženje regata „Gornje Podunavlje“ i „Podunavska moto – nautička regata“ na Tromeđi Velikog bačkog kanala održali su drugu zajedničku regatu.

foto: Grad Sombor

Više od 30 plovila i više od 80 učesnika, započeli su svoje putovanje kod Apatina, nakon čega su došli do Bogojeva i stigli do Sombora. Nakon obilaska Sombora, regata se spustila do Bačkog Monoštora, a zatim, ponovo nazad do Apatina.

-Cilj je da se okupe zaljubljenici u prirodu, a takođe, da podstaknemo mlade koji u velikom broju plove sa nama, da nauče nešto novo o prirodi i vodotokovima koji nas okružuju - kažu organizatori