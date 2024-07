BESPLATNO ZA OSNOVACE: Još jedna tura đaka uspešno završila obuku za plvanje

UČENICI OŠ „Ljubiša Urošević“ iz Ribara uspešno su završili besplatnu obuku plivanja na zatvorenom bazenu Sportskog centra „Crnjanski“ u Jagodini.

Foto:Z.Gligorijević

Tokom obuke, koja je trajala tri nedelje, oni su savladali osnovne tehnike za samostalan i bezbedan boravak u vodi.

- Bilo je dobro. Naučio sam da plivam na leđima. Nije bilo teško. Treneri su bili dobri, a voda je bila topla. Plivanje bez daske mi je bilo teško, ali ja sam i to savladao – rekao je Danilo Miloradović, učenik trećeg razreda.

Sa mališanima su sve vreme strpljivo i predano radili instruktori plivanja. Oni su rekli da im je bilo zadovoljstvo da rade sa decom, kao i da su ona tokom obuke bila veoma uporna u savladavanju plivačkih veština.

- Interesantno je kako su deca napredovala iz dana u dan. Naravno, svaki početak je težak, ali uz stručni rad, stigli smo do konačnog cilja, a to je taj da su sva deca savladala osnovne tehnike plivanja. Ono što je možda najvažnije jeste to da su plivanje i zavoleli – rekao je Stefan Janković, jedan od instruktora plivanja.

Obuka je u potpunosti besplatna za sve polaznike, a finansira je Skupština grada Jagodine.