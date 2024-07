DAJTE KRV, SPASITE NEKOM ŽIVOT: Akcije Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine na terenu širom Vojvodine

MOBILNE ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, i naredne nedelje biće na terenu širom Vojvodine i prikupljati dragocenu tečnost od dobrovoljnih davalaca.

FOTO: Zavod za transfuziju krvi Vojvodine

U ponedeljak, 22. jula, priliku da pokažu humanost i doniraju krv imaće građani Inđije, a mobilne ekipe biće u Domu zdravlja od 8 do 11 sati, u Karavukovu će transfuziomobil biti kod osnovne škole od 9 do 11 sati, u Srpskom Miletiću, transfuziomobil će se nalaziti ispred mesne zajednice od 12 do 13 časova, u Pivnicama u Domu kulture od 8 do 10 sati, u despotovu u Biblioteci od 11 do 12 sati, u Novom Miloševu u osnovnoj školi od 8.30 do 11 sati, u Bočaru u Omladinskom domu od 12 do 13 časova, i u Molu u Domu penzionera od 8.30 do 11 sati.

Sutradan, u utorak 23. jula krv će dobrovoljno moći da daju građani Temerina, a mobilna ekipa biće u Omladinskom domu od 8 do 11 sati, u Novom sadu, krv će donirati zaposleni u GSP od 11 do 13 časova, radnici "Neoplante" od 12 do 15 časova, u Stajićevu u mesnoj zajednici od 9 do 11 sati, i u Novom Sadu, mobilna ekipa biće u naučno tehnološkom parku od 10 do 12 sati.

narednog dana, u sredu 24. jula, mobilne ekipe u Sremskoj Mitrovici u Crvenom krstu od 8.30 do 13 časova, u Apatinu u Biblioteci od 9 do 12 sati, u Bačkom Petrovcu u mesnoj zajednici od 8 do 11 sati, i u Pančevu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati.

U četvrtak, 25. jula, krv će dobrovoljno moći da daju građani Sombora, a mobilna ekipa biće u Crvenom krstu od 9 do 13 sati, u Zrenjaninu u Crvenom krstu od 8 do 12 sati, u Staroj Pazovi transfuziomobil biće ispred opštine od 8 do 14 časova, a u Kikindi u Crvenom krstu od 8.30 do 13 časova.

U petak, 26. jula, mobilne ekipe biće u Pavlišu u Mesnoj zajednici od 9 do 12 sati, u Bajši u mesnoj zajednici od 8 do 9.30 sati, u Gunarošu u mesnoj zajednici od 10.30 do 12 sati i u Šidu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati.

U subotu, 27. jula, u Inđiji transfuziomobil biće na Trgu od 8 do 11 sati.