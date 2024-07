NA ULICI PUSTO NA BAZENIMA KRCATO: Smederevo gori na plus 40

SMEDREVO, kao i čitava Srbija, ovih dana gori na plus 40 stepeni.Od podneva na ulici je samo onaj ko mora, a gradski bazen na Sportskom centru i Akva park Jugovo najposećenije su destinacije ovih dana.

Akva park Jugovo

-Vikendom beležimo posetu od oko 1.500 kupača u proseku, a radnim danima je to oko 1.000. I u jutarnjem terminu od 8 do 10 časova imamo oko 400 ljudi, koliko i u večernjem od 20.30 do 23 sata, kaže Ivan Vučić, direktor Sprotskog centra Smederevo.

On podseća da đaci generacije, najbolji studenti i sportisti imaju besplatan ulaz na bazen kao i povlašćenu kartu za 30 ulazaka za 4.000 dinara, dok je za decu do sedam godina ulaz besplatan.

Ulaz na gradski bazen košta 300 dinara u dnevnoj smeni od 11 do 19 časova kao i u noćnoj smeni od 20,30 do 23 časa. Cena karte za jutarnje kupanje od 8 do 10 časova je 200 dinara.

Osim gradskog bazena, u ovim vrelim danima ljudi traže rashlađenje traže i u atraktivnom Akva parku Jugovo nadomak grada koji nudi brojne sadržaje- nekoliko bazena za decu i orasle, 12 tobogana, Avantura park.

- Jako su velike gužve vikendom na našim bazenima, ali su ovi tropski dani doveli i do ozbiljnih gužvi i tokom radne nedelje, posebno u podnevnim satima. Važno je reći da naše goste ovde očekuje sve na jednom mestu-od restorana, picerije, osvežavajućih napitaka, slatkiša i sladoleda, kaže Jelena Ignjatović iz Akva parka Jugovo.

Ona navodi da akva park vikednom poseti više hiljada ljudi. Cena ulaznica za odrasle radnim danima je 1.000 dinara, a vikendom 1.600 dinara. Deca do 90 cm visine ne plaćaju ulaz, a preko ove visine plaćaju upola cene za odrasle. Radno vreme je svakoga dana od 10 do 20 časova.