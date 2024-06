UČINO ZBOGOM UČIONICI: Zoran Radovanović (65) prosvetar iz Drenovca, na nesvakidašnji način obeležio odlazak u penziju

S GOTOVO istim ushićenjem, ali i zrncem treme, čvrsto u rukama držeći dnevnik, prešao je nekoliko koraka od zbornice do učionice prekoputa, i ušao je u subotu među svoje đake, kao i bezmalo pre četiri decenije. Učitelj Zoran Radovanović (65), 20. juna odlazi u zasluženu prosvetarsku penziju, a taj čin je obeležio na pomalo neobičan način, sa svojom prvom generacijom đaka, ali ne u rodnom Drenovcu kraj Šapca, gde je učiteljovao od 1990, već u osmoletki "Ivo Andrić" u Budisavi, kod Novog Sada, gde je slovima, sabiranju i oduzimanju i važnim životnim lekcijama naučio svoju prvu generaciju.

FOTO:Lj.P.

Za seoskog uču, kako za sebe voli da kaže, prva ljubav zaborava nema, a to su njegovi učenici iz Budisave, pa ne čudi što je za oproštaj od prosveštenija i dečjeg žamora po školskim hodnicima odabrao da baš sa njima obeleži kraj učiteljske karijere. Umesto zbunjenih i pomalo preplašenih prvačića, u učionici ispunjenoj emocijama sada su ga dočekali odrasli, zreli ljudi, koje je, kad je došlo vreme, ispratio na dalje školovanje, u novi život.

Iako je prošlo 39 godina, učo je, iako ih pamti poimence, iz školskog dnevnika prozivao svoje bivše đake, prisećajući se njihovih sklonosti, talenata za matematiku ili sport, anegdota, dečjih nestašluka, istovremeno se raspitujući za one koji su iz nekog razlgoa izostali.

- Najsnažniji deo svog života proveo sam na ovim prostorima, i dan-danas kada prođem pored Novog Sada mene štrecne, slike mi se same vraćaju, a da ne govorim o Budisavi - bio je emotivan učo Radovanović, kojem je budisavska osmoletka bila prvo radno mesto posle završene Pedagoške akademije i odsluženog vojnog roka. - Imao sam priliku da pređem u novosadsku školu, jer je moja prednost bila što sam muško, a učitelji su uvek, pa i danas, deficitirni. Ali, zavoleo sam bačku ravnicu, ovo mesto, svoje đake i srdačne ljude, i svi su mi u srcu.

Kada je svoju prvu generaciju ispratio na dalje školovanje učo se, ipak, priznaje nam, na nagovor majke Milice, vratio u rodni Drenovac i u tamošnjoj Osnovnoj školi "Nata Jeličić" nastavio da uči decu sve do sada.

Poklon školskoj biblioteci NIJE učo na svoje prvo radno mesto, sada kao gost, došao praznih ruku. Direktoru škole Goranu Srdiću za školsku biblioteku poklonio je svoju knjigu "Srbi na Korzici". Radovanović, potomak solunskog borca, među njenim koricama ovekovečio je sećanje na srpsko izbeglištvo na ovom francuskom ostrvu u Prvom svetskom ratu. Inače, ova knjiga prevedena je i na francuski jezik.

- Iškolovao sam mnoge generacije i to je nešto najlepše u životu - setno je pripovedao učo dok su ga njegovi nekadašnji đaci pažljivo slušali, s istim poštovanjem i znatiželjom kao i prvog dana kada je kročio u učionicu. - To čoveka ispuni srećom, zadovoljstvom. Ovaj deo, moja Bačka naučila me pravom učiteljovanju, ali vratio sam se u svoj zavičaj. Nikada nemojte zaboraviti odakle su vam preci i to uvek pričajte svojoj deci. Shvatićete kada dođete u moje godine, da smo mi jedna veza između svojih predaka i potomaka.

Nisu ni bivši đaci, danas uspešni, porodični ljudi, zaboravili svoga uču koji ih je opismenio i postavio "temelje" za dalje školovanje. Sećaju se kako je, gotovo očinski, bio brižan prema njima, i na jednostavan, njemu svojstven način predavao gradivo.

Nagrade SEOSKI učo dobitnik je mnogobrojnih priznanja. Nagrađen je Zlatnom značkom Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, stekao je Nagradu "Najdraži učitelj" šabačko-valjevske eparhije, razne povelje i zahvalnice.

- Često nas je vodio u prirodu, na mesta na koja naši vršnjaci nisu išli i te lekcije i danas pamtim - kazuje nam Dragana Učur, đak prve učine generacije, vraćajući se u detinjstvo. - U učionici, ali i van nje bio je autoritet, ali i onaj koji nas razume i poštuje.