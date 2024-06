U ČETVRTAK VELIKA LITIJA: U Subotici duhovnom tribinom večeras počinje Spasovdanska svečanost

Duhovna tribina na kojoj će govoriti otac Vitalije iz manastira Studenica večeras u Srpskom kuturnom centru "Sveti Sava" u Subotici najaviće veliku Spasovdansku svečanost.

Foto: J. Lemajić

Slava grada, Vaznesenje gospodnje biće proslavljena u četvrtak, najpre svetom liturgijom u devet časova, dok će tradicionalna spasovdanska litija, u 17 časova krenuti od Hrama Svetog Nektarija Eginskog do Svetovaznesenjskog hrama. Litija će se kretati Ulicom Braće Radić do centra grada, potom Ulicom Dimitrija Tucovića i Zmaj Jovinom do Hrama.

Večernja služba u Svetovaznesenjskom hramu počinje u 18 časova, potom će u porti Hrama biti organizovan kulturnoumetnički program u okviru kog će nastupiti učenici Muzičke škole sa odseka za tradicionalno pevanje, solistkinja Jana Stevanović učenica Gimnazije "Svetozar Marković" i Neca. U nastavku programa biće upriličen celovečernji koncert etno grupe "Iskon".