OČEKUJU I PROMENE 200 NA ČAS: Zbog postavljanja čelične konstrukcije koja će nositi dva koloseka, izmenjen saobraćaj između Vrbasa i Kule

IZMEĐU Vrbasa i susedne Kule, od 24. februara izmenjen je režim drumskog saobraćaja - preusmeravanjem vozila na izgrađenu devijaciju, kako bi se dovršio poslednji segment čelične konstrukcije železničkog vijadukta na trasi brze pruge od Novog Sada do Subotice, prema državnoj granici sa Mađarskom.

foto Z. R.

Svi radovi na toj deonici, koji su u obuhvatu testiranja pruge, pa i izgradnja vijadukta kod Vrbasa - kako je poručeno iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - moraju biti završeni do kraja jula ove godine. A, upravo vijadukt u Vrbasu, čija je izgradnja počela u julu 2022, najveći je i najsloženiji od ukupno 58 objekata na pruzi Novi Sad - Subotica - granični prelaz Kelebija.

- Pomenuti objekat saobraćajne infrastrukture, dužine 1.417 metara, imaće dva koloseka, sa međusobnim razmakom od četiri i po metra. Svi stubovi su armirano-betonski, a čeličnim konstrukcijama je premošćeno ukupno osam raspona, od po 48,7 metara - objašnjava Aleksandra Milosavljević, inženjerka na izgradnji brze pruge.

Vijadukt u Vrbasu, iznad Velikog bačkog kanala - na delu treće deonice međunarodne brze pruge od Beograda do Budimpešte - izgradio je kineski konzorcijum. Podsetimo, prva deonica je od Beograda do Stare Pazove (34,5 kilometara), druga od Stare Pazove do Novog Sada (40,4), treća od Novog Sada do Kelebije (108,1), a u Vrbasu je izgrađen i podvožnjak, pa će ovo mesto, uz Rumenku i Lovćenac, na trasi brze pruge dobiti i novu železničku stanicu. Zvaće se "Vrbas nova", a stara - podignuta 1883. - ostaće u funkciji i biće rekonstruisana u sklopu obnove pruge ka Somboru...

- Pruga, kojom će vozovi razvijati brzinu do 200 kilometara na čas, prolaziće kroz našu sredinu dužinom od 20 kilometara, a doneće novi kvalitet života, stvoriti povoljniji privredni ambijent i poboljšati standard našeg stanovništva - uveren je predsedniik Opštine u Vrbasu Predrag Rojević, napominjući da je pri kraju i izgradnja još jednog vijadukta na deonici brze pruge Novi Sad - Kelebija, koji se nalazi u susednoj opštini Mali Iđoš i biće dugačak 490 metara.