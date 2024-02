GUŽVE NA PUTU: Na naplatnoj rampi u Pakovraću čeka se po par sati

NAKON produženog vikenda, koga su turisti iskoristili za odmor na najpopularnijoj planini u Srbiji, putevi koji vode sa Zlatibora zakrčeni su automobilima.

Foto V. ILIĆ

Kilometarske kolone stvorene su sve do Užica, do koga se vozi i do sat vremena, a najveća gužva je duž Ovčarsko-kablarske klisure sve do uključenja na auto- put " Miloš Veliki" u Pakovraću.

Do naplatne rampe čeka se i po par sati, jer je najveći broj auta koji stižu iz pravca Crne Gore i Zlatibora, iz Beograda, Novog Sada...