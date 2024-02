POŽAREVAČKA POLICIJA UPOZORAVA: Za nedelju dana 32 požara, od toga 26 na otvorenom - pazite se kazni

Na području Policijske uprave u Požarevcu, u poslednjih sedam dana pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona intervenisali su na 32 požara, od kojih je 26 bilo na otvorenom prostoru.

D.N.

Zbog povećanog broja požara na otvorenom, gradsko Odeljenje za vanredne situacije apeluje na građane da ne pale travu i nisko rastinje, jer na taj način ugrožavaju svoju i bezbednost ljudi oko njih, dok se širenjem požara može pričiniti velika materijalna šteta.

Za nepoštovanje Zakona o zaštiti od požara, za pravna lica zaprećena je kazna od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička do 10.000. Takođe, loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume je zabranjeno, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama, a za nepoštovanje ove odredbe za fizička lica predviđena je kazna od 10.000 do 50.000 dinara.

Iz Odeljenja za vanredne situacije najavljeno je da će u narednom periodu, zajedno sa policijom, kontrolisati sprovođenje mera zaštite od požara na otvorenom i protiv osoba koje ne poštuju zakonske zabrane podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.