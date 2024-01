SVETI SAVA SNAGU STVARA: Dodela nagrada Svetosavskig literarnog i likovnog konkursa u subotu u Narodnom muzeju u Zrenjaninu (FOTO)

Na ovogodišnjem literarnom konkursu sa temom Sveti Sava snagu stvara, učestvovali su učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola iz Zrenjanina i opštine Žitište, dok su na likovnom konkursu učestvovali osnovci od prvig do šestog razreda.

Za najuspešnije pripremljene su novčane nagrade u iznosu 15, 10 i 5 hiljada dinara, koje je obezbedila organizacija Svetosavlje iz Zrenjanina.

- Izložba likovnih radova trajaće od 3. do 12. februara 2024. godine i to je prilika za sve da svrate do Muzeja i pogledaju zanimljive učeničke radove - naglašava Vladislava Ignjatov, kustos Muzeja u Zrenjaninu.