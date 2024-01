DA BEBE BUDU SITE BRINU "ANĐELI": Narodna kuhinjica u Bačkoj Topoli pomaže čak 2.000 mališana iz cele Srbije

KO nije bio u prilici da na svojoj koži oseti kako je kada nemaš od čega detetu da kupiš hranu, onu najosnovniju, taj ne zna koliko bola, nemoći, besa i teskobe stane u te trenutke.

foto: privatna arhiva

Kako bi pomogli roditeljima da prebrode takvu situaciju i bar svojim bebama priušte obrok, Udruženje "Anđeli severa" iz Bačke Topole oformilo je prvu i jedinu Narodnu kuhinjicu za bebe.

-Da mi nije ove kuhinjice, moja beba ne bi probala ni kašice, niti imala pelena. Sa troje male dece, mužem na minimalcu i malim dečjim dodatkom, deca bi mi ostala gladna! Koliko samo puta ni za pelene nisam imala, ali su "Anđeli severa" uvek uskakali u pomoć. Oni su naši pravi anđeli - stidljivo nam je rekla jedna mama.

Pre godinu i po dana počeli su skromno i putem donacija pomagali 20ak porodica iz bačkotopolske opštine. Da bi danas na njihovom spisku bilo čak 2.000 beba od Subotice do preševa. Tokom prošle godine donirali su čak 90.000 obroka, odnosno pet tona hrane i mleka.

Iza ovog lavovskog posla stoji tim od desetak ljudi na čijem čelu je Dejana Draškić, koja je i sama bila na ivici egzistencije.

-Vrlo dobro znam kako je biti gladan i kako je kada nemaš od čega da kupiš najosnovnije. Taj osećaj nikad neću, ali ni ne smem da zaboravim. Polazeći od toga koliko je meni svaka pomoć značila, kada smo malo stali na noge, uz podršku dobrih ljudi, počela sam da pomažem onima koji su u sličnoj situaciji i tako je nastalo Udruženje "Anđeli Severa" - priča nam Dejana. - Međutim, kada su nam se za pomoć obratili socijalno ugroženi roditelji jedne prevremeno rođene bebe, koji nisu u mogućnosti da joj kupuju neophodno adaptirno mleko, prilagođeno njenim potrebama, počeli smo da razmišljamo šta da radimo. Uporedo, saznali smo da u Bosni jedno udruženje uspešno vodi ovakvu narodnu kuhinju, da to može vrlo lepo da funkcioniše ukoliko se probudi društvena odgovornost kod firmi i građana.

Vremenom, uglavnom putem društvenih mreža, počeli su da im se javljaju i drugi roditelji, koji nisu mogli da priušte dohranu za svoje mališane.

SAKUPLjANjE HRANE DANAS NA UŠĆU POZIVAMO sve kompanije i pojedince se okupe danas od 17 do 21 čas na Ušću ispod Brankovog mosta. Najpotrebniji su adaptirano mleko (dohrana) br 1,2 ili 3, pelene (veličina 2,3,4,5 i 5+), dugotrajno mleko, kašice ili voćni sokići za bebe, instant pahuljice za decu, mleveni keks, griz ili pirinač, higijena za bebe, vlažne maramice, kreme i kupke.

-Imamo siuacije da roditelji od socijalne pomoći ili minimalca moraju kupuju svojim bebama dohranu, a kako to da učine kada im posle plaćanja računa, kirije ili kupovine lekova ne ostane ni za hleb, a kamoli za adaptirano mleko koje košta i 1.500 dinara po kutiji - dodaje naša sagovornica. - Realno, čak i kad su ljudi zaposleni, u današnje vreme to je velika stavka, a kamoli ako ne rade. Pored beba do 18 meseci, hranu smo slali i deci sa invaliditetom koja nisu u mogućnosti da jedu čvrstu hranu. Uz pomoć dobrih ljudi za slanje i transport se snalazimo kako znamo i umemo. Nekada šaljemo, nekad neko odveze, jednom smo čak i po taksiju poslali jer je bilo toliko hitno.

Narodna kuhinjica za bebe radi na principu donacija hrane i kozmetike za najmlađe. Međutim zalihe su se istanjile, a bebe širom Srbije čekaju na njihovu pomoć.

-Nama svaka donacija znači, i od pojedinaca i od privrednih društava. Deci prihrana do određenog doba treba stalno, a mi bez kontinuiranih donacija to ne možemo da pružimo. Imamo saradnju sa dve kompanije, ali to nije dovoljno. Zato apelujem na sve, koliko ko može, da pomogne da nijedan stomačić ne bude gladan - poručuju "Anđeli severa".