DA SE MLADI SKUĆE U SELIMA: Bespovratne subvencije u Loznici

ZAHVALjUJUĆI dodeli bespovratnih sredstava Jadranima zainteresovanim za kupovinu, renoviranje i izgradnju seoskih kuća sa okućnicama, u Loznici se skućilo 14 porodica u kojima živi i 37 mališana.

foto V.Mitrić

Prema rečima gradskog menadžera Dejana Stalovića, u lozničkoj kasi je za te namene ove godine obezbeđeno je šest miliona dinara. Zato gradska vlast poziva sve mlade porodice, jednako bračne i vanbračne parove, čiji nosioci nemaju navršene 43 godine, ali i samohrane roditelje koji žive sa jednim ili više maloletne dece, da se jave na konkurs.

Oni koji ostvare to pravo, za kupovinu seoske kuće površine do 100 kvadrata maksimalno mogu da računaju na milion i 200.000 dinara. Isti iznos namenjen je i onima koji se opredele da izgrade isti toliki objekat na selu. Za kuće kojima treba renoviranje, utvrđen je iznos do 600.000 dinara.

Inače, može da se konkuriše samo jednom, a među glavnim uslovima je prijavljeno prebivalište na terirotiji Loznice ne kraće od godine. Potrebno je, takođe i da zainteresovani za pomoć lokalne samouprave nemaju drugu stambenu imovinu.

Podnosioci zahteva, takođe, kao par, ne bi trebalo da imaju zbirna mesečna novčana primanja veća od dve prosečne neto zarade zaposlenih u Loznici, a to, prema rečima Stalovića trenutno iznosi 137.962 dinara.