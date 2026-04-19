Demonstracija moći: Druga teniserka sveta ubedljivo do titule u Štutgartu!

Rivalka odolevala samo u prvom setu.

Photo: Marijan Murat/dpa via AP

Teniserka iz Kazahstana Elena Ribakina osvojila je VTA turnir u Štutgartu, pošto je danas u finalu pobedila Čehinju Karolinu Muhovu rezultatom 2:0 (po setovima 7:5, 6:1).

Meč je trajao jedan sat i 18 minuta. Ribakina je druga teniserka sveta, dok se Muhova nalazi na 12. mestu WTA liste.

Ovo je bio četvrti međusobni duel kazahstanske i češke teniserke, a druga pobeda Ribakine, koja je trijumfom na turniru u Štutgartu stigla do 13. titule u karijeri, a druge u ovoj sezoni.

Turnir u Štutgartu se igrao za nagradni fond od 1.049.083 evra.

BONUS VIDEO: Pečat najboljeg - Koje rekorde sada juri Novak Đoković?