Novak Đoković u novoj ulozi! Teniser dobio priliku kakva se retko dobija

18. 04. 2026. u 11:02

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković biće u ponedeljak, 20. aprila, domaćin i voditelj večeri prestižne Laureus sportske nagrade.

To priznanje za izuzetnost u sportu dobio je čak pet puta, jedan manje od rekordera Rodžera Federera.

Đokovićeva partnerka na sceni biće Ajlin Gu, kinesko-američka skijašica i model, koja je ušla u istoriju svog sporta kao osvajačica tri medalje na jednim Zimskim olimpijskim igrama. Na nedavnim ZOI u Milanu i Kortini, Guova je osvojila zlato u halfpajpu i još dva srebra, u big-eru i sloupstajlu, a takmičenje je obeležio i jedna njena rasprava sa novinarom.

Čini se da su organizatori doveli na binu adekvatno veliku zvezdu kraj Novaka Đokovića, koji nažalost sledeće nedelje neće biti i zbog tenisa u Madridu. U petak je saopštio da će morati da odustane od učešća na tamošnjem Mastersu zbog povrede.

Podsetimo, Novak je osvajao Laureus nagradu 2012, 2015, 2016, 2019. i 2024, a prošle godine je laureat bio atletičar Armand Mondo Duplantis. U ponedeljak će Novak zajedno sa Ajlin Gu uručiti nagradu novom dobitniku. 

