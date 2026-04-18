Novak Đoković u novoj ulozi! Teniser dobio priliku kakva se retko dobija
Najveći teniser svih vremena Novak Đoković biće u ponedeljak, 20. aprila, domaćin i voditelj večeri prestižne Laureus sportske nagrade.
To priznanje za izuzetnost u sportu dobio je čak pet puta, jedan manje od rekordera Rodžera Federera.
Đokovićeva partnerka na sceni biće Ajlin Gu, kinesko-američka skijašica i model, koja je ušla u istoriju svog sporta kao osvajačica tri medalje na jednim Zimskim olimpijskim igrama. Na nedavnim ZOI u Milanu i Kortini, Guova je osvojila zlato u halfpajpu i još dva srebra, u big-eru i sloupstajlu, a takmičenje je obeležio i jedna njena rasprava sa novinarom.
Čini se da su organizatori doveli na binu adekvatno veliku zvezdu kraj Novaka Đokovića, koji nažalost sledeće nedelje neće biti i zbog tenisa u Madridu. U petak je saopštio da će morati da odustane od učešća na tamošnjem Mastersu zbog povrede.
Podsetimo, Novak je osvajao Laureus nagradu 2012, 2015, 2016, 2019. i 2024, a prošle godine je laureat bio atletičar Armand Mondo Duplantis. U ponedeljak će Novak zajedno sa Ajlin Gu uručiti nagradu novom dobitniku.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Teniski skandal godine! Šampionki Vimbldona preti četvorogodišnja suspenzija
18. 04. 2026. u 09:28
Sada je sve jasno! Poznato kada Zvezda igra meč sezone protiv Barselone
18. 04. 2026. u 08:15
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
